Зачем женщины бреют лицо: все, что надо знать о процедуре дермапланинга
Как сообщает онлайн-издание Women’s Health, брить лицо перед нанесением макияжа придумали азиатки еще в начале 2010-х годов, однако настоящего пика популярности она достигла, когда к этому лайфхаку начали массово прибегать бьюти-блогеры на YouTube. Этот процесс называется дермапланингом и призван удалить с поверхности кожи омертвевшие частички и тонкие пушковые волоски. Кстати, этот трюк совсем не нов: еще Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор были его поклонницами, однако инструменты и методы определенно эволюционировали.
Зачем вообще возиться с пушковыми волосками, спросите вы? «Это придаст коже гладкость, а макияж будет лучше держаться. Это своеобразная форма физической дермабразии, которая к тому же стягивает поры, повышает тонус кожи и ее текстуру», — поясняет Джойс Имахиербо-Ил, доктор медицины и владелица собственной клиники дерматологии, и добавляет, что волосы на лице женщины от регулярного бритья гуще и толще точно не станут — это миф.
В отличие от лазерной и восковой эпиляции бритье совершенно не вредит коже, однако использовать в домашних условиях нужно не бритву своего парня, а специальный инструмент, чтобы избежать порезов. Главное правило — быть осторожнее и иметь твердую руку. «Соскабливать» поверхностный слой кожи нужно специальным лезвием, которое надо держать строго под углом 45 градусов. Делать это нужно, начиная с края щек к центру, затем провести по лбу и подбородку. Процедура проводится по сухой коже, потому это будет выглядеть так, будто вы счистили с лица кучку пыли. После завершения нужно нанести сыворотку и увлажняющий крем. Уже после первого раза можно заметить, что цвет лица станет более свежим, а текстура — ровной.
Однако специалисты предупреждают, что данную методику нельзя сочетать с использованием других отшелушивающих средств и ретиноидов, иначе это приведет к повреждению кожи. Также стоит избегать косметики с кислотами и физических скрабов за два дня до и после намеченного дермапланинга, а процедуру проводить не чаще, чем раз в 2 недели, а лучше раз в месяц. Стоит отметить, что кожа после бритья становится более чувствительной, потому рекомендовано использование солнцезащитных средств, чтобы избежать гиперпигментации. Злоупотреблять процедурой также не стоит — это может привести к гиперкератозу и огрубению эпидермиса.
Фото: depositphotos
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