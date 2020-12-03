Зачем женщины бреют лицо: все, что надо знать о процедуре дермапланинга

В отличие от лазерной и восковой эпиляции бритье совершенно не вредит коже, однако использовать в домашних условиях нужно не бритву своего парня, а специальный инструмент, чтобы избежать порезов. Главное правило — быть осторожнее и иметь твердую руку. «Соскабливать» поверхностный слой кожи нужно специальным лезвием, которое надо держать строго под углом 45 градусов. Делать это нужно, начиная с края щек к центру, затем провести по лбу и подбородку. Процедура проводится по сухой коже, потому это будет выглядеть так, будто вы счистили с лица кучку пыли. После завершения нужно нанести сыворотку и увлажняющий крем. Уже после первого раза можно заметить, что цвет лица станет более свежим, а текстура — ровной.

Однако специалисты предупреждают, что данную методику нельзя сочетать с использованием других отшелушивающих средств и ретиноидов, иначе это приведет к повреждению кожи. Также стоит избегать косметики с кислотами и физических скрабов за два дня до и после намеченного дермапланинга, а процедуру проводить не чаще, чем раз в 2 недели, а лучше раз в месяц. Стоит отметить, что кожа после бритья становится более чувствительной, потому рекомендовано использование солнцезащитных средств, чтобы избежать гиперпигментации. Злоупотреблять процедурой также не стоит — это может привести к гиперкератозу и огрубению эпидермиса.

Фото: depositphotos

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