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Стало известно, зачем нужен бантик на женских трусах
Стало известно, для чего на передней части женского нижнего белья начали пришивать маленький бантик. Этому нашлось несколько объяснений. Однако на сегодняшний день данная деталь применяется больше в качестве декоративного элемента.
Обсудили тему наличия бантиков на нижнем белье пользователи портала Reddit. Ответ последовал от юзера под ником @atenea-del-sol.
По ее мнению, свое начало данная традиция берет в прошлом, когда еще не существовало резинок, поддерживающих одежду. Тогда, чтобы не дать одежде упасть, люди подвязывались лентой. В том числе так фиксировали и нижнее белье. «Маленький бантик существует на месте, где завязывали ленту, и, конечно, он спереди, потому что это самое удобное место», — сказала она.
Также бант помогает определить, где передняя сторона трусов. Считается, что это особенно кстати, когда нужно одеваться в темноте. И последнюю причину наличия декоративного элемента обнаружили в придании женственности и невинности образу.
Фото: freepik.com