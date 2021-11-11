Стало известно, зачем нужен бантик на женских трусах

Обсудили тему наличия бантиков на нижнем белье пользователи портала Reddit. Ответ последовал от юзера под ником @atenea-del-sol.

По ее мнению, свое начало данная традиция берет в прошлом, когда еще не существовало резинок, поддерживающих одежду. Тогда, чтобы не дать одежде упасть, люди подвязывались лентой. В том числе так фиксировали и нижнее белье. «Маленький бантик существует на месте, где завязывали ленту, и, конечно, он спереди, потому что это самое удобное место», — сказала она.

Также бант помогает определить, где передняя сторона трусов. Считается, что это особенно кстати, когда нужно одеваться в темноте. И последнюю причину наличия декоративного элемента обнаружили в придании женственности и невинности образу.