Зачем девушки начали добавлять измельченные противозачаточные таблетки в шампунь

Началось все с того, что одна женщина выложила короткий клип, в котором сообщила: «Я слышала, что оральные контрацептивы в шампуне способствуют увеличению густоты волосы», а далее поделилась пошаговой инструкцией, как это сделать правильно. Нужно лишь добавить порошок из пилюль в бутылку и вымыть голову привычным способом. Тренд быстро стал вирусным. Другая женщина в своем видео утверждала, что только благодаря этому бьютихаку смогла отрастить длинные волосы – это ей не удавалось в течение двух лет. Она сказала: «Когда моя мама была моложе, она поделилась со мной этим секретом. И вот я решила его попробовать». Еще одна представительница прекрасного пола призналась, что участвовала в этом эксперименте около 3 месяцев и увидела результат.

Эти ролики собрали тысячи просмотров и комментариев: «Хоть это и смешно, я немедленно попробую!», «Делала это в прошлом, очень рекомендую», «Моя мама тоже так поступала со своими волосами, зря я не верила, что это работает», – написали они.

Однако эксперты утверждают, хоть гормоны играют важную роль в улучшении состояния нашей кожи и ускорении роста волос, но их добавление в шампунь не даст совершенно никакого эффекта. Доктор Ширин Лакхани заявил, что противозачаточные таблетки не предназначены для всасывания через кожу или кожу головы. «Я понимаю, почему люди могут думать, что добавление контрацептивов ускорит рост волос, однако это не работает, потому что кожа для них – это непроницаемый барьер». Вместо этого эксперт рекомендовала есть пищу, богатую биотином и витамином В, такую как мясо, морепродукты, листовую зелень, миндаль – эти способы гораздо лучше сработают для этих целей.

Фото: pixabay

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