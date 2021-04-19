За время пандемии девушка потратила состояние, чтобы стать копией Кайли Дженнер
Фото: Instagram clodevito
25-летняя Кло де Вито отправилась в Турцию, чтобы провести несколько операций по усовершенствованию своего тела. Для начала она решила сделать липосакцию и бразильскую подтяжку ягодиц. Даже пандемия коронавируса не стала помехой для осуществления ее мечты.
Через несколько месяцев девушка вновь посетила Турцию. На этот раз Кло также не забыла про подтяжку ягодиц. Помимо этого, она решила заняться изменениями лица: увеличить губы и сделать операцию «кошачий глаз», чтобы придать им более миндалевидную форму. Не смутило американку даже то, что специалисты случайно сделали подтяжку бровей, вместо коррекции разреза глаз.
«Я хотела пойти дальше и полностью скопировать черты лица Кайли. У меня уже есть филлеры в щеках, подбородке, скулах и в губах. Также я прошла через подтяжку, но, в отличие от инъекций красоты, это долгосрочная инвестиция», — поделилась девушка с онлайн-изданием The Sun. На все процедуры Кло, по ее собственным подсчетам, потратила около 20 тысяч фунтов стерлингов (2,1 миллиона рублей).
«Учитывая, каким ужасным был 2020 год, логично, что я захотела хорошо выглядеть. Сегодня я могу сказать, что мне нравится мое тело, и я довольна тем, что сделала. Я думаю, что могла бы остановиться на этом, но, скорее всего, этого не произойдет. Тем более что я хочу стать такой же знаменитой, как Кайли!», — заключила Кло.
Фото: Instagram clodevito
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