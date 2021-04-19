За время пандемии девушка потратила состояние, чтобы стать копией Кайли Дженнер

25-летняя Кло де Вито отправилась в Турцию, чтобы провести несколько операций по усовершенствованию своего тела. Для начала она решила сделать липосакцию и бразильскую подтяжку ягодиц. Даже пандемия коронавируса не стала помехой для осуществления ее мечты.

Через несколько месяцев девушка вновь посетила Турцию. На этот раз Кло также не забыла про подтяжку ягодиц. Помимо этого, она решила заняться изменениями лица: увеличить губы и сделать операцию «кошачий глаз», чтобы придать им более миндалевидную форму. Не смутило американку даже то, что специалисты случайно сделали подтяжку бровей, вместо коррекции разреза глаз.