Юная «Мисс Бразилия» рассказала, как сохраняет удивительно тонкую талию

Также Тамила говорит, что ежедневно выпивает 1,5 литра шпинатного сока – он ей помогает ей оставаться стройной и при этом даже позволять себе время от времени побаловать себя фастфудом. Также она часто пьет смузи на миндальном молоке. При этом девушка признается и в том, что огромную роль в том, как она выглядит, сыграла и хорошая генетика. «Спасибо моим маме и папе за то, какой я выгляжу. Моей заслуги в этом не очень много», – со смехом пояснила модель.

Фото: Instagram thalima.silva

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