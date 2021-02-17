Юная блогер увеличила грудь и расстроила своего отца-миллионера результатом

Операция прошла успешно, Сафрон результатом осталась очень довольна, чего нельзя сказать о ее отце-миллионере Барри, оплатившем девушке новую грудь. Его реакцию привела девушку в замешательство. По ее словам, он заявил: «Это была пустая трата немаленьких денег! Если я за что-то плачу, значит, нужно выжимать из этого максимум и делать грудь как можно больше. Он был против естественного результата». Блогер призналась, что отец пытался контролировать весь процесс и настаивал на своем, даже пытался диктовать свои условия, но она не поддалась и очень рада, что в итоге смогла получить не гигантские импланты, а аккуратную, похожую на естественную грудь.

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