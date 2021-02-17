Юная блогер увеличила грудь и расстроила своего отца-миллионера результатом
Фото: Instagram donbarrie
Как сообщает онлайн-издание Тhe Sun, девушка решилась лечь под нож хирурга, потому что в детстве ее часто дразнили из-за весьма скромных форм. Причем часто обидчики заявляли, что Сафрон – доска, похожа на мальчика, что у нее грудь меньше, чем у старшего брата. Ее это очень задевало и развивало в ней комплексы, именно поэтому по достижении совершеннолетия она решилась на импланты. При этом юная блогер признается, что никогда не хотела бюст размером с футбольный мяч, ей больше по душе были естественные формы среднего объема.
Операция прошла успешно, Сафрон результатом осталась очень довольна, чего нельзя сказать о ее отце-миллионере Барри, оплатившем девушке новую грудь. Его реакцию привела девушку в замешательство. По ее словам, он заявил: «Это была пустая трата немаленьких денег! Если я за что-то плачу, значит, нужно выжимать из этого максимум и делать грудь как можно больше. Он был против естественного результата». Блогер призналась, что отец пытался контролировать весь процесс и настаивал на своем, даже пытался диктовать свои условия, но она не поддалась и очень рада, что в итоге смогла получить не гигантские импланты, а аккуратную, похожую на естественную грудь.
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Фото: Instagram donbarrie
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