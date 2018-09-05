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Юная актриса из «Моей прекрасной няни» Ирина Андреева изменилась до неузнаваемости

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Андреева и Анастасия Заворотнюк

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Через 14 лет после выхода на экраны популярного ситкома «Моя прекрасная няня» исполнительницу роли Ксюши Шаталиной, Ирину Андрееву, невозможно узнать.

Интернет-пользователи восхищены свежими снимками 24-летней экс-актрисы Ирины Андреевой, которая известна в России по роли Ксюши Шаталиной — младшей дочки главного героя ситкома «Моя прекрасная няня». После завершения съемок Ирина уехала учиться в Лондон, где два года назад окончила Королевский колледж.

Девушка кардинально изменилась внешне: она постройнела и из шатенки превратилась в платиновую блондинку. Ее фото и видеоролики обычно собирают по несколько тысяч «лайков», поклонники просят Ирину вернуться на экраны, однако она не спешит определяться с этим.

Кстати, несколько лет назад Андреева рассказала, почему предпочла жизнь за границей, а не в родной России. «В русской школе было весело, но там люди начинали пить, курить и ходить по клубам в 13-14, а бросать в 20. Вы же часто слышали в России фразу от двадцатилетних людей, на вопрос: «Курят ли они?», а они отвечают: «Нет, бросил». Когда в Америке в 21 все только пробуют пить. Родителям о таких вещах в школе не рассказывают, поэтому это было мое личное решение уехать туда, где людям правда не продают алкоголь и сигареты до 18», — поделилась Ирина в своем Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Фото и видео: Instagram

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