Юная актриса из «Моей прекрасной няни» Ирина Андреева изменилась до неузнаваемости

Интернет-пользователи восхищены свежими снимками 24-летней экс-актрисы Ирины Андреевой, которая известна в России по роли Ксюши Шаталиной — младшей дочки главного героя ситкома «Моя прекрасная няня». После завершения съемок Ирина уехала учиться в Лондон, где два года назад окончила Королевский колледж.

Девушка кардинально изменилась внешне: она постройнела и из шатенки превратилась в платиновую блондинку. Ее фото и видеоролики обычно собирают по несколько тысяч «лайков», поклонники просят Ирину вернуться на экраны, однако она не спешит определяться с этим.