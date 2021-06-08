Юлия Высоцкая раскрыла свои секреты стройной и подтянутой фигуры без диет

Так телеведущая однажды пришла к идеальному для себя режиму питания. Как сообщает Woman.ru, Высоцкая разработала личный курс по похудению, так называемую перезагрузку, которая необходима на пути к красивому телу. Для начала в свой рацион нужно включить клетчатку и сложные углеводы, при этом исключить жиры. «Нам нужно, чтобы организм расслабился, успокоился. И максимально убираем из рациона жир. Тем самым напоминая, что у организма есть кишечник, которому нужно включаться», — сказала она. После чего можно добавить белок и только в конце допускаются жиры: авокадо, любое масло растительного происхождения (желательно холодного отжима) и орехи.

Юлия утверждает, что нельзя вводить себя в жесткие рамки, чтобы не спровоцировать ненужные срывы, а все перемены в рационе должны происходить постепенно. «Если вы понимаете, что не можете обойтись, например, без шоколада, значит, купите хороший шоколад и определите, какого количества шоколада вам будет достаточно для счастья, но при этом не будет вреда для фигуры. Не нужно над собой издеваться: ваш лучший диетолог — это ваше тело. Но сначала нужно наладить все процессы, почистить организм, а затем уже питаться интуитивно правильно», — рассказала Юлия.