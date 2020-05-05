Юлия Снигирь поделилась секретами великолепной фигуры

Актрису часто спрашивают, как ей удается поддерживать великолепную форму, поэтому кинозвезда раскрыла несколько своих правил стройности. По словам Юлии, она не сидит на строгой диете, не придерживается принципов веганства и вегетарианства и не занимается спортом с утра до вечера.

« - Я всегда предпочту подняться пешком, а не на лифте.