Юлия Снигирь поделилась секретами великолепной фигуры
Фото: Hubert Boesl/dpa/Globallookpress
Поклонники восхищаются стройной фигурой 36-летней Юлии Снигирь.
Актрису часто спрашивают, как ей удается поддерживать великолепную форму, поэтому кинозвезда раскрыла несколько своих правил стройности. По словам Юлии, она не сидит на строгой диете, не придерживается принципов веганства и вегетарианства и не занимается спортом с утра до вечера.
« - Я всегда предпочту подняться пешком, а не на лифте.
- Я принимаю витамин Д
- Я не пью коровье молоко и предпочитаю кисломолочные продукты из козьего молока или растительное молоко
- Я стараюсь есть поменьше продуктов из пшеничной муки
- Каждое утро я делаю массаж всего тела сухой щеткой (прочитала этот совет у какой-то супермодели)
- Я стараюсь не солить еду
- Я никогда не съем яблоко после стейка (фрукты я ем отдельно от приемов пищи)
- Я пью воду и травяной чай (а утром натощак обязательно выпиваю стакан теплой воды)
- Да, я стараюсь делать зарядку
- Я стараюсь есть небольшими порциями
- Я всегда предпочту натуральное низкокалорийному», — написала Снигирь в блоге.
«Вот путь к здоровой жизни, хорошему настроению и отличной фигуре👍 », «Идеально👌», «Массаж сухой щёткой интересно, надо попробовать», «Аллилуйя! А то все ждут чудного рецепта стройности, а оказывается надо мало есть и много двигаться (сюрпрайз!)», «Спасибо за классные советы, берём пример и главное есть небольшими порциями!», «Вы идеальны», «Идеальный режим 😍Идеальной женщины! ❤️», «И да, все гениальное просто», «Отличный метод! Результат «на лицо»!», «Повешу твою фотографию на холодильник, буду вдохновляться! )))», — комментируют подписчики.
А что вы думаете о секретах стройности Юлии Снигирь?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram
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