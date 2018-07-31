Юлия Савичева раскритиковала женщин с татуажем бровей: «Призываю всех к натуральности»

«Я часто вижу девушек и женщин с татуажем бровей. Считаю это ужасно некрасивым. Во первых — сразу бросается в глаза, брови выглядят ненатурально за счет цвета, яркости и формы, во вторых — я знаю, как больно делать татуировки на теле, и даже не представляю, как же больно делать подобное на лице. И главное, после этой процедуры уже ничего не исправить! Я с одной стороны понимаю, что тяжело каждый день тратить время на макияж бровей, но с другой стороны лучше подобрать подходящее для вас средство, ведь их столько сейчас, начиная от обычного карандаша, теней, заканчивая гелем с цветом и без цвета, чем терпеть боль и весьма сомнительный результат. Призываю всех девушек к натуральности! Тем более натуральность сейчас в тренде», — написала она.