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Юлия Савичева раскритиковала женщин с татуажем бровей: «Призываю всех к натуральности»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Юлия Савичева предпочитает естественность, но любит эксперименты

Фото: Instagram Юлии Савичевой
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32-летняя певица считает некрасивыми «ненатуральные» брови.

«Я часто вижу девушек и женщин с татуажем бровей. Считаю это ужасно некрасивым. Во первых — сразу бросается в глаза, брови выглядят ненатурально за счет цвета, яркости и формы, во вторых — я знаю, как больно делать татуировки на теле, и даже не представляю, как же больно делать подобное на лице. И главное, после этой процедуры уже ничего не исправить! Я с одной стороны понимаю, что тяжело каждый день тратить время на макияж бровей, но с другой стороны лучше подобрать подходящее для вас средство, ведь их столько сейчас, начиная от обычного карандаша, теней, заканчивая гелем с цветом и без цвета, чем терпеть боль и весьма сомнительный результат. Призываю всех девушек к натуральности! Тем более натуральность сейчас в тренде», — написала она.

Некоторое время назад Юлия показывала, как она выглядела до того, как средства для бровей стали популярными и разнообразными.

А как относитесь вы к татуажу?

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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