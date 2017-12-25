Юлия Савичева о похудении после родов: «Жалеть себя нельзя»

«Мне повезло — у меня была очень строгая диета все 9 месяцев. Было это связано с рекомендациями врачей по контролю сахара в крови. Раз в неделю я позволяла себе десерт (после минимум час ходьбы), в остальные дни были сильно ограничены углеводы», — объяснила Юлия.

Но и после появления дочки Ани на свет звезда не перестала держать себя в руках в том, что касалось приемов пищи, и носила специальный бандаж. «Мышцы сами должны начать работать, жалеть себя нельзя. И естественно, максимально здоровое питание», — продолжила Савичева. А вы как приводите себя в форму?

Фото: Instagram