Юлия Проскурякова рассказала о красоте и отношениях: «Муж не любит совсем уж худеньких»

Популярная певица Юлия Проскурякова часто сталкивается с критикой. Причиной тому — нестандартная для публичной персоны внешность и такое же отношение к красоте. На днях артистка рассказала о своем отношении к диетам, идеалам красоты и общественному мнению.

Пик критики пришелся, пожалуй, на то время, когда Юля стала мамой. «Я очень уважаю женщин, которые за собой следят. Здорово, что у некоторых есть возможность сразу после родов заняться своей фигурой. Но, знаете, я встречала девушек, которые говорили мне, что кормить грудью не надо, иначе она обвиснет. Я никого не обвиняю и не осуждаю, но такую точку зрения не поддерживаю. <...> В последнее время все действительно немного помешались на том, что после родов нужно скорее бежать в спортзал. Мне кажется, это глупо. Ребенку нужны и важны вы, а не ваши кубики. И муж вас из-за этого не бросит: на мой взгляд, он наоборот будет только благодарен, видя, сколько сил и внимания вы отдаете вашему малышу. Одним словом, я полностью поддерживаю женщин, которые не стремятся к резкому похудению после родов. <...> Став мамой, вы уже никогда не вернетесь в состояние девочки. Это нереально. Конечно, можно сделать кучу операций: что-то подтянуть, подрезать, увеличить. На мой взгляд, это уже не фигура, а уродство», — призналась певица в разговоре с редактором Woman.ru.

Сама Юлия не смогла быстро привести себя в форму по объективным причинам, с которыми может столкнуться любая молодая мама: «Ника родилась аллергиком, и мне приходилось очень сильно ограничивать себя в питании, потому что я кормила грудью и не хотела от этого отказываться. Мне казалось и кажется до сих пор, что нет ничего лучше молока матери. В этот период я не могла заниматься спортом просто потому, что была слаба: я ела все на воде, без добавления соли, к тому же не спала ночами. Никаких физических сил для упражнений не оставалось».

Впрочем и сейчас супруга Игоря Николаева не стремится к рельефным мышцам, просто старается поддерживать себя в форме. «Худоба мне не очень идет. Во-первых, когда я сильно худею, у меня сразу уходит грудь. А она у меня хорошая, и я не хочу ее терять. Во-вторых, у меня худеет лицо, и мои и без того детские черты становятся еще более выраженными, я становлюсь совсем как ребенок. Мне все-таки нравится, когда у меня более женственные формы, есть, за что подержаться. Да и муж не любит совсем уж худеньких, и когда я сбрасываю слишком много, он говорит: "Где мои любимые аппетитные формы? Верни их обратно!" И друзья, и близкие принимают меня такой, какая я есть, за что я им очень благодарна. <...> Человеку должно быть комфортно: если он жить не может без кубиков пресса, то пусть тренируется, а если его и так все устраивает, то нет смысла делать что-то в угоду обществу», — подчеркнула она.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев вместе 13 лет. Влюбленные поддерживают друг друга и, по признанию артистки, теперь почти не ссорятся. 23 сентября они отметят восьмую годовщину свадьбы. «Я часто пересматриваю видео с нашей свадьбы. Самый трогательный момент происходит в ЗАГСе, когда жених и невеста говорят друг другу: ''Я согласен'', ''Я согласна''. Мне кажется, эти слова важнее всего остального, ведь в них сокрыт глубокий смысл: "Я хочу видеть тебя рядом всю жизнь, делить с тобой беды и радости, любить тебя, рожать и воспитывать детей"», — призналась прекрасная половина этой семьи.

А как считаете вы, что самое важное в браке?

Фото: instagram