Юлия Проскурякова поделилась нескромным видео: «Меня вдохновила природа, погода, вода»

«Термальные источники Юрмалы, приезжайте и будет вам здоровье и счастье. А если серьезно, то на это видео меня вдохновила природа, погода, вода и песня Zivert “Life”! Дело в том, что сегодня целый день была жара (+36!), а вечером вдруг дождь с ветром, громом и грозой... и стало так холодно и промозгло, но!!! как-то неожиданно приятно в нашем домашнем бассейне за день вода нагрелась как раз до 36! градусов) и какой же кайф, плавать в горячем бассейне под дождем в промозглую погоду!!! Контраст температур... это сила», — написала Юлия Проскурякова.

Подобные кадры — большая редкость блоге артистки. Супруга Игоря Николаева и мама маленькой Вероники предпочитает делиться сценками семейного счастья, фотографиями и видеороликами из путешествий.