Юлия Липницкая восхитила поклонников смелым декольте

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, в прошлом году объявившая о завершении спортивной карьеры, постепенно приходит в былую форму. Говорят, что она даже собирается вернуться на лед. Как бы там ни было, отказ от изнурительных тренировок пошел Юлии лишь на пользу — она набрала вес и похорошела.

Вчера девушка опубликовала в своем микроблоге снимок с отдыха в Сочи. Она сделала пикантное селфи, продемонстрировав бюст в кружевном топе.