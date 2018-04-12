Юлия Липницкая восхитила поклонников смелым декольте

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, в прошлом году объявившая о завершении спортивной карьеры, постепенно приходит в былую форму. Говорят, что она даже собирается вернуться на лед. Как бы там ни было, отказ от изнурительных тренировок пошел Юлии лишь на пользу — она набрала вес и похорошела.
Вчера девушка опубликовала в своем микроблоге снимок с отдыха в Сочи. Она сделала пикантное селфи, продемонстрировав бюст в кружевном топе.
Поклонники осыпали Юлию комплиментами: «Супер класс», «Юля, как всегда, прекрасна! Пожалуйста, радуй нас почаще такими фотографиями», «Какая нежная красавица) здоровья и счастья», «Ого! Какая грудь!», «Ты ослепительно красива» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Фото: Vk.com