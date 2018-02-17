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Юлия Ковальчук поделилась своими утренними ритуалами

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Фото из Instagram Юлии Ковальчук
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Певица и молодая мама рассказала, как начинается ее день.

34-летняя Юлия Ковальчук всегда восхищает поклонников идеальной кожей и свежим, отдохнувшим видом. Несмотря на то что четыре месяца назад певица и ее супруг Алексей Чумаков впервые стали родителями, это никак не отразилось на внешности артистки. В своем Instagram Юлия часто делится фотографиями без макияжа, а сегодня, например, рассказала о своих утренних ритуалах, показав селфи в пижаме.

«Утренняя)) я кстати встаю крайне быстро, иногда даже слишком резко, так что потом кружится голова)) не та я женщина, которая любит долго нежиться в постели , хотя и случаются дни-исключения... 🙌( ленивые утра)))!! умываюсь всегда прям холоднючей водой, иначе раскрыть глаза не получается и всегда выпиваю большой стакан прохладной воды на голодный желудок! Во-первых, это полезно, а во-вторых, организм потратит ещё какое-то количество энергии, чтобы её согреть)! Ну а дальше завтрак!!! Обязательно) совершенно не могу существовать без хорошего завтрака- для меня это настроение на день)!» — подписала снимок певица.

Подписчики Юлии в комментариях поделились своими секретами красоты: кто-то начинает утро с протирания лица кубиком ромашкового льда, а у кого-то стакан теплой воды — залог отличного настроения.

А как вы начинаете свое утро?

Фото: instagram

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