Певица улетела с семьей в отпуск в Испанию и делится свежими фотоснимками.

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук часто балует поклонников различными селфи и фотографиями с мероприятий. Так, некоторое время назад в блоге певицы появился новый кадр: «Доброе, ненакрашенное, но очень счастливое утро».

Фолловеры певицы сравнили ее с американской актрисой Сарой Джессикой Паркер и ее героиней из «Секса в большом городе» Кэрри Брэдшоу: «Нежная и милая, очень красивая и без мейкапа!», «Естественная красота», «Похожа на Джессику Паркер ;)», «Вам очень к лицу материнство)», «Юль, другая стала после родов! Более женственная, глубокая....идет очень!», «Как естественно... Без этих надутых губ, ужасно переделанных носов.. Обычная красота в наше время становится явлением необычным и особенным... Юлия, не изменяйте своей природной красоте и обаянию... Ваша естественность излучает свет Вашей души...»

Напомним, недавно у Юлии Ковальчук возник конфликт с подписчиками в социальной сети. Артистке надоели многочисленные вопросы об имени ее дочери, поэтому она попросила закрыть тему: «Это наше личное дело».

(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)

Фото: instagram