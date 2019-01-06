Юлия Барановская показала, как выглядит без макияжа и фотошопа

Поклонники привыкли видеть Юлию Барановскую при полном параде — аккуратный макияж и прическа - неизменные составляющие образа телеведущей. Однако сейчас 33-летняя Юлия находится в отпуске, поэтому в ее Instagram появилось фото без косметики: «Без макияжа и без фильтров 💪 Только дети и природа ❤️❤️❤️полный кайф».
«Красотка», «Естественная красота вам к лицу», «Класс, такая как есть», «Самое красивое в женщине-это, конечно, её естественность!», «Молодец, естественная красота», «Отлично выглядишь», «Юля в ваших глазах можно утонуть , очень красивый цвет глаз», «Юля, вы настоящая!», «Красотка, умница, не боящаяся показать себя без штукатурки!!! С доброй душой, Юленька -так держать!!!», «Вы прекрасны в своем естестве», «Не каждая знаменитость может себе такое позволить , без макияжа», «Юленька вы прекрасна что без макияжа, что и с ним👍Все таки естественная красота лучше», — восхищаются фолловеры телеведущей.
Напомним, не так давно 44-летняя Яна Рудковская также опубликовала селфи без макияжа, однако поклонники раскритиковали этот снимок.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram