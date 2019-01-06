Юлия Барановская показала, как выглядит без макияжа и фотошопа

Напомним, не так давно 44-летняя Яна Рудковская также опубликовала селфи без макияжа, однако поклонники раскритиковали этот снимок.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram