Японские ученые назвали эффективный способ вернуть молодость после 40 лет

Дополнительным стимулом может стать получение протеина из пищи: необходимо съедать кусок мяса или рыбы ежедневно либо принимать специальный порошок. Получить белок можно и из специальных протеиновых батончиков, сои и соевых продуктов и молочной сыворотки. Также запустить процесс формирования мышц может молоко, так как в нем содержится аминокислота лейцин. «На усвоение мяса, рыбы или яиц уходит определенное время, однако аминокислоты и протеин всасываются быстро, и в этом их преимущество. Также они обладают функцией включения синтеза мышц, поэтому можно их использовать, если у вас нет времени на продумывание меню и приготовление пищи», — посоветовал Фудзита.

Фото: pixabay

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