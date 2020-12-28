Японские ученые назвали эффективный способ вернуть молодость после 40 лет
Как сообщает онлайн-издание Nihon Keizai, после 40 лет человеческое тело начинает терять мышцы. Согласно исследованиям, за каждые 10 лет уходит от 3% до 8%, потому важно остановить этот процесс. Для этого важно стимулировать мышцы напрямую, то есть регулярно заниматься спортом, ведь движение стимулирует процесс выработки протеина, благодаря чему процесс потери тормозится и формируется новый каркас. Нагрузки уплотняют мышечную ткань и увеличивают ее массу, а в качестве бонуса – улучшается эластичность кожи, она подтягивается и утолщается. «Для красивой фигуры и правильной осанки необходимы мышцы. Худеющим важно уделить внимание не массе, а увеличению количества мышц и сокращению жировых тканей. Физические упражнения сжигают жир», — пояснил профессор.
Дополнительным стимулом может стать получение протеина из пищи: необходимо съедать кусок мяса или рыбы ежедневно либо принимать специальный порошок. Получить белок можно и из специальных протеиновых батончиков, сои и соевых продуктов и молочной сыворотки. Также запустить процесс формирования мышц может молоко, так как в нем содержится аминокислота лейцин. «На усвоение мяса, рыбы или яиц уходит определенное время, однако аминокислоты и протеин всасываются быстро, и в этом их преимущество. Также они обладают функцией включения синтеза мышц, поэтому можно их использовать, если у вас нет времени на продумывание меню и приготовление пищи», — посоветовал Фудзита.
Фото: pixabay
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