Ягодка! 45-летняя Наташа Королева похвасталась цветущим видом и прекрасной фигурой

Наташе Королевой невозможно дать ее 45 лет — звезда выглядит как минимум на 10 лет моложе. Певица блеснула на красной дорожке недавнего концерта Муз-ТВ и приковала к себе максимум внимания.
Роковая шатенка выбрала блестящее мини-платье с отделкой бахромой — такой, что, казалось, у нее за спиной черные крылья.
Кстати, на днях Королева уже выступала в Кремле с большим сольным концертом и по-настоящему зажгла — зрители не устают благодарить любимую певицу за прекрасное выступление и мощную энергетику.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, Instagram