Ягодка! 45-летняя Наташа Королева похвасталась цветущим видом и прекрасной фигурой

Наташе Королевой невозможно дать ее 45 лет — звезда выглядит как минимум на 10 лет моложе. Певица блеснула на красной дорожке недавнего концерта Муз-ТВ и приковала к себе максимум внимания.

Роковая шатенка выбрала блестящее мини-платье с отделкой бахромой — такой, что, казалось, у нее за спиной черные крылья.