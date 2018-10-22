logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Ягодка! 45-летняя Наташа Королева похвасталась цветущим видом и прекрасной фигурой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Наташа Королева

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Певица зажгла на сцене во время праздничного концерта Муз-ТВ.

Наташе Королевой невозможно дать ее 45 лет — звезда выглядит как минимум на 10 лет моложе. Певица блеснула на красной дорожке недавнего концерта Муз-ТВ и приковала к себе максимум внимания.

Роковая шатенка выбрала блестящее мини-платье с отделкой бахромой — такой, что, казалось, у нее за спиной черные крылья.

Кстати, на днях Королева уже выступала в Кремле с большим сольным концертом и по-настоящему зажгла — зрители не устают благодарить любимую певицу за прекрасное выступление и мощную энергетику.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Это рок-н-ролл, детка: зажигательный танец Лизы Галкиной покорил Сеть
Финалист проекта «Замуж за Бузову» оказался альфонсом: Денис Лебедев обанкротил семью экс-супруги
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин скрывали общий диагноз
Диана Арбенина откровенно рассказала о беременности и детях
Деревенская любовница с тяжелой судьбой: Юлия Проскурякова показала свое актерское портфолио
Стройная и задорная Пугачева объяснила перемены в имидже: «Я вышла из образа и никак обратно не могу зайти»