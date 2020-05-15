«Яблоко от яблоньки»: Гвинет Пэлтроу показала, какой красавицей выросла ее дочь
14 мая дочь Гвинет Пэлтроу и музыканта Криса Мартина Эппл Блайт встретила свой 16-й день рождения, в связи с этим счастливая актриса поделилась домашними снимками именинницы и очень трогательно поздравила ее.
«Я не могу поверить, что на самом деле пишу эти слова, но тебе исполнились те самые сладкие шестнадцать лет, моя дорогая девочка. Ты свет моего сердца, ты чистая радость! Ты очень умна и у тебя самое потрясающее чувство юмора. Быть твоей мамой – лучшее, что случилось со мной в жизни. Мне нравятся наши вечерние разговоры, когда я узнаю, что в действительности у тебя на уме. Ты упорно трудишься, чтобы получить то, что хочешь, и у тебя есть ответственность и выдержка. Мне чертовски повезло быть твоей мамой, красивая, добрая молодая женщина! Спасибо, что ты выбрала меня. Я люблю тебя до Луны и обратно миллион раз! Мне жаль, что именно этот день рождения ты проводишь в таких обстоятельствах, но, как всегда, ты найдешь хорошее и в этом», – трогательно написала Пэлтроу в своем обращении к дочери.
И действительно, Эппл Блайт растет удивительной красавицей, что и доказывает мини-серия снимков, иллюстрирующих поздравление. На них девушка позирует, сидя на диване, в коротком белом платье с деликатным цветочным принтом и глубоким декольте. На лице девушки, на котором практически нет макияжа, играет загадочная улыбка. Длинные белокурые волосы распущены и свободно лежат на плечах. Но наибольшее внимание подписчиков привлекли бесконечно длинные ноги Эппл. В комментариях к публикации с днем рождения Эппл поздравили и многие коллеги Гвинет по актерскому цеху, среди которых Кейт Хадсон, Кейт Босуорт, Джессика Кэпшоу Сэльма Блэр, Гленнон Дойл, Изабелла Бойлстон, и простые поклонники актрисы, которые отметили, что Эппл выросла невероятной красавицей: «Она восхитительна и какая великолепная улыбка!», «Супермодель, не меньше!», «О, черт возьми! Я не могу поверить, что ей 16 лет!!! Как она великолепна!», «Эппл – лучшая!», «Замечательный человек, и это видно! Так много света и любви в ней!», «Ты воспитала такую умную леди!», «Да, она очень красивая и очень красивые ноги», «Яблоко от яблоньки недалеко падает. Великолепна, как и ее мать!», «Суперзвезда», «Какая красивая молодая леди. Они растут слишком быстро. Моей только что исполнилось 9, и я был в панике. Я даже не хочу думать о 16-ти... С Днем рождения», «Боже мой... она такая красивая! С днем рождения», «Вы с ней будто близнецы».
Фото: Instagram
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