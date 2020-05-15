«Яблоко от яблоньки»: Гвинет Пэлтроу показала, какой красавицей выросла ее дочь

И действительно, Эппл Блайт растет удивительной красавицей, что и доказывает мини-серия снимков, иллюстрирующих поздравление. На них девушка позирует, сидя на диване, в коротком белом платье с деликатным цветочным принтом и глубоким декольте. На лице девушки, на котором практически нет макияжа, играет загадочная улыбка. Длинные белокурые волосы распущены и свободно лежат на плечах. Но наибольшее внимание подписчиков привлекли бесконечно длинные ноги Эппл. В комментариях к публикации с днем рождения Эппл поздравили и многие коллеги Гвинет по актерскому цеху, среди которых Кейт Хадсон, Кейт Босуорт, Джессика Кэпшоу Сэльма Блэр, Гленнон Дойл, Изабелла Бойлстон, и простые поклонники актрисы, которые отметили, что Эппл выросла невероятной красавицей: «Она восхитительна и какая великолепная улыбка!», «Супермодель, не меньше!», «О, черт возьми! Я не могу поверить, что ей 16 лет!!! Как она великолепна!», «Эппл – лучшая!», «Замечательный человек, и это видно! Так много света и любви в ней!», «Ты воспитала такую умную леди!», «Да, она очень красивая и очень красивые ноги», «Яблоко от яблоньки недалеко падает. Великолепна, как и ее мать!», «Суперзвезда», «Какая красивая молодая леди. Они растут слишком быстро. Моей только что исполнилось 9, и я был в панике. Я даже не хочу думать о 16-ти... С Днем рождения», «Боже мой... она такая красивая! С днем рождения», «Вы с ней будто близнецы».