«Я вынуждена прятаться от людей»: после микроблейдинга женщина осталась с гноящимися волдырями вокруг бровей
Женщина, чьей историей поделился онлайн-портал The Sun USA, на своей странице в социальной сети Facebook заявила, что горе-мастера из местного салона красоты, расположенного недалеко от ее дома, оставили ее с «самыми большими и уродливыми бровями в Каламазу (городе, в котором она живет – прим. ред.)».
Фото: facebook
Шэннон пояснила, что «из-за чрезмерного выщипывания в 20-летнем возрасте» у нее тонкие и светлые брови, именно потому она решилась на микроблейдинг – весьма распространенную в последние годы процедуру перманентной коррекции формы бровей. Однако результат получился отнюдь не тем, которого она ожидала.
По словам 44-летней американки, она тщательно подошла к выбору мастера, и в итоге доверилась владелице салона Энн Хикс. Во время процедуры женщина не задавала много вопросов, так как думала, что мастер наверняка лучше знает, что будет хорошо для нее и ее формы лица, однако брови получились слишком темными, а их форма – абсолютно неестественной. Спустя 3 дня после первого посещения салона Шэннон пришла на коррекцию «того кошмара, который поселился на лице», однако после повторной процедуры стало только хуже: «Мои брови сильно воспалились и покрылись волдырями, из-за которых остались розовые шрамы, которые до сих пор хорошо видны», – пожаловалась пострадавшая.
Мастер предложила женщине вернуться в салон в третий раз, но та категорически отказалась, заявив, что «не позволит этой даме еще раз дотронуться но ее лица», и потребовала вернуть назад деньги, на что получила отказ. Энн Хикс, владелица салона, объяснила свое решение тем, что она объяснила Шеннон, как будет проходить процедура, и нарисовала на лице диаграмму, показывающую, как будет выглядеть конечный результат, прежде чем приступать к микроблейдингу.
Однако, несмотря на все объяснения Хикс, пользователи поддержали Шэннон Бозелл, и поделились ее публикацией на своих страницах. «Какой кошмар, вам следует подать на мастера в суд», «Это самый ужасный микроблейдинг, который я когда-либо видела», «Бедная женщина, ей обязаны выплатить деньги за моральный ущерб, а салон надо срочно закрыть», — это лишь немногие из поддерживающих комментариев под ее постом.
Фото: vostock-photo, facebook
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