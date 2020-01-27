«Я вынуждена прятаться от людей»: после микроблейдинга женщина осталась с гноящимися волдырями вокруг бровей

Шэннон пояснила, что «из-за чрезмерного выщипывания в 20-летнем возрасте» у нее тонкие и светлые брови, именно потому она решилась на микроблейдинг – весьма распространенную в последние годы процедуру перманентной коррекции формы бровей. Однако результат получился отнюдь не тем, которого она ожидала.

По словам 44-летней американки, она тщательно подошла к выбору мастера, и в итоге доверилась владелице салона Энн Хикс. Во время процедуры женщина не задавала много вопросов, так как думала, что мастер наверняка лучше знает, что будет хорошо для нее и ее формы лица, однако брови получились слишком темными, а их форма – абсолютно неестественной. Спустя 3 дня после первого посещения салона Шэннон пришла на коррекцию «того кошмара, который поселился на лице», однако после повторной процедуры стало только хуже: «Мои брови сильно воспалились и покрылись волдырями, из-за которых остались розовые шрамы, которые до сих пор хорошо видны», – пожаловалась пострадавшая.