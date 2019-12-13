«Я выгляжу в миллион раз лучше»: женщина, вставившая по 2 огромных импланта в каждую грудь, избавилась от них

Хирурги в студии реалити-шоу были шокированы услышанным, так как делать подобные манипуляции попросту запрещено компаниями-производителями имплантов, так как это очень опасно. Сразу после операции, на которую женщина по неопытности согласилась, ее грудь выглядела деформированной и обвисшей и причиняла массу проблем со здоровьем, включая головную боль, боль в шее и прочий дискомфорт. В итоге пластический хирург провел женщине сложнейшую операцию, чтобы извлечь четыре гигантских импланта из груди женщины и заменить их двумя меньшего размера, чтобы бюст женщины выглядел крепким и подтянутым, хоть и более миниатюрным.

Спустя 10 недель после операции американка заявила: «Теперь, после последней операции, я выгляжу в миллион раз лучше и могу с уверенностью сказать, что наконец-то мои импланты действительно там, где они должны быть. Моя грудь выглядит сейчас просто великолепно!»

Фото: vostock-photo, кадры из шоу Botched

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