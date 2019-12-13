«Я выгляжу в миллион раз лучше»: женщина, вставившая по 2 огромных импланта в каждую грудь, избавилась от них
Как передает онлайн-издание Daily Mail, чтобы исправить свою ошибку, женщине пришлось обратиться к пластическим хирургам реалити-шоу Botched на телеканале E!, в котором врачи исправляют ошибки своих коллег. Сидя в студии, она в сердцах заявила: «Прошло 10 месяцев с момента операции, а я все еще плачу за эти гигантские сиськи! Мне нужен шанс исправить то, что я натворила. Этот мой маленький темный секрет, из-за которого я постоянно чувствую себя смущенной».
Фото: кадры из шоу Botched
Кошмар Бриттани начался, когда после первого увеличения груди она поняла, что хочет размер еще больше. Ее интересовал объем имплантов 1300 кубических сантиметров. Женщина нашла доктора, который заявил ей, что силиконовые импланты имеют максимальный объем 800 кубических сантиметров, а все, что больше этого, приводит к чрезмерному натяжению тканей и может привести к истончению кожи и атрофии молочной железы. Но он предложил ей добавить по еще одному импланту объемом 800 кубических сантиметров в каждую грудь. Он предложил установить один под мышцу, а другой над ней, чтобы получить необходимый Бриттани размер.
Хирурги в студии реалити-шоу были шокированы услышанным, так как делать подобные манипуляции попросту запрещено компаниями-производителями имплантов, так как это очень опасно. Сразу после операции, на которую женщина по неопытности согласилась, ее грудь выглядела деформированной и обвисшей и причиняла массу проблем со здоровьем, включая головную боль, боль в шее и прочий дискомфорт. В итоге пластический хирург провел женщине сложнейшую операцию, чтобы извлечь четыре гигантских импланта из груди женщины и заменить их двумя меньшего размера, чтобы бюст женщины выглядел крепким и подтянутым, хоть и более миниатюрным.
Спустя 10 недель после операции американка заявила: «Теперь, после последней операции, я выгляжу в миллион раз лучше и могу с уверенностью сказать, что наконец-то мои импланты действительно там, где они должны быть. Моя грудь выглядит сейчас просто великолепно!»
Фото: vostock-photo, кадры из шоу Botched
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