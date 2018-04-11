«Я вижу ориентир — почти как мама»: поклонники в восторге от идеальной фигуры старшей дочери Брежневой

Старшая дочь Веры Брежневой Соня решила отметить свой день рождения с друзьями в США и впервые отправилась туда без мамы. Девушка не только гуляла и фотографировалась с приятелями, но и купалась в море — она опубликовала несколько снимков в ретро-бикини.

Фолловеры осыпали Соню комплиментами: «Какая красавица», «Я знаю пароль, я вижу ориентир, почти как мама в этом клипе. Очень красивая девушка», «Модель Victoria’s Secret нервно курит в сторонке. Элегантность».