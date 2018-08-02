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«Я такая, какая есть»: Наташа Королева откровенно рассказала о пластических операциях

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наташа Королева на юбилейном вечере Михаила Гуцериева

Фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress.com
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Артистка гордится тем, что сохраняет молодость без хирургических вмешательств.

В минувшем году певица Наташа Королева отметила «ягодный» юбилей — ей исполнилось 45 лет. Артистка честно признается, что ей удается сохранять цветущий внешний вид без вмешательства пластических хирургов. «Я предпочитаю натуральность во всем. Пока такая возможность есть, пока годы позволяют, я стараюсь быть такой, какая есть. В жизни практически не пользуюсь косметикой. Волосы, ногти, брови, ресницы и губы у меня натуральные. Никакого апгрейда я с собой не делала», — рассказала Наташа газете «Зажигай!».

Вместе с тем, певица откровенно рассказала о том, что ее улыбка — заслуга стоматологов. Из-за многочисленных стрессов зубы Наташи начали разрушаться, поэтому ей пришлось прибегнуть к помощи специалистов: «Зубы у меня были красивые, все свои, хорошие. Но из-за постоянного стресса начали стираться. Причем очень активно. Пришлось поставить на них чехольчики. Я делала зубы в клинике моей подруги, которая специализируется на протезировании. Поэтому мне сделали хорошо, результатом я довольна».

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress.com, Instagram

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