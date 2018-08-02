«Я такая, какая есть»: Наташа Королева откровенно рассказала о пластических операциях

В минувшем году певица Наташа Королева отметила «ягодный» юбилей — ей исполнилось 45 лет. Артистка честно признается, что ей удается сохранять цветущий внешний вид без вмешательства пластических хирургов. «Я предпочитаю натуральность во всем. Пока такая возможность есть, пока годы позволяют, я стараюсь быть такой, какая есть. В жизни практически не пользуюсь косметикой. Волосы, ногти, брови, ресницы и губы у меня натуральные. Никакого апгрейда я с собой не делала», — рассказала Наташа газете «Зажигай!».