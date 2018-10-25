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«Я стала похожа на заветную куклу Барби»: солистка Artik&Asti увеличила ягодицы и показала результат

28-летняя Анна Дзюба рассказала о пластической операции.

Раньше факты обращений к пластическим хирургам звезды старались скрывать. Теперь же дамы, меняя в себе что-то, без стеснения об этом рассказывают. Не так давно супруга футболиста Мамаева перечислила все свои операции, объяснив, что грудь, например, она сделала по инициативе мужа, а вот нос переделывала уже не раз, так как он постоянно «проваливается».

Другая известная красотка, солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба, недавно увеличила ягодицы, о чем рассказала в своем Instagram, более того — показала результат.

«Я стала похожа на заветную куклу барби. Решилась, потому что меня не устраивала моя фигура, я вообще не знаю кто из девушек На все 100 доволен собой. А я всегда мечтала о красивой талии и хорошей попе. Хотела "подточить" свое тело до своей видимости идеала. У меня сейчас очень сексуальные формы, особенно попа, спортивный животик, красивые переходы и женственные изгибы. Для этой операции я набирала 6 кг веса, мы забрали жир из всех проблемных зон, и вкачали часть его в ягодицы», — пояснила она.

Ранее певица признавалась, что всегда была недовольна этой частью своего тела. «Расскажу вам небольшую историю о том, как я не хожу на пляжи в Москве уже 6 лет, потому что стесняюсь своего тела. На спорт у меня нет времени, чтоб настолько себя изменить, спортом надо жить, а не пахать как лошадь и не спать, набирая лишние килограммы. А еще у меня никаким спортом и усердными диетами никогда не будет красивого перехода от талии к попе типа "песочные часы", потому что у меня в принципе другой тип фигуры — квадратненький мягко говоря. Ну или более спортивный, как меня утешает мама», — жаловалась она.

Фото: instagram

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