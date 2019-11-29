«Я стала плохо видеть и говорить, но врачи мне не верили»: увеличение груди едва не стоило девушке здоровья
Жительница Сиднея, историей которой заинтересовался онлайн-таблоид Daily Mail Australia, пояснила, что пошла под нож в декабре 2018 года, чтобы увеличить свой бюст размера В до внушительного D, после того как ее натуральная грудь уменьшилась из-за интенсивных занятий фитнесом. Операция прошла успешно и изначально Аливия была очень довольна результатами: «После операции я была очень счастлива, размер груди был хорошим, хотя я и испытывала некоторую боль и припухлость».
Однако к концу марта женщина стала замечать, что «что-то идет не так»: она стала быстро уставать, настроение было все время плохим, ухудшилась острота зрения, ей было трудно сфокусироваться, особенно при ходьбе, о том, чтобы водить машину, не могло быть и речи. И состояние Аливии продолжало ухудшаться: появились приступы головокружения, бледность кожи, затрудненное дыхание, синдром раздраженного кишечника, затуманенность сознания, речь стала невнятной, произошли тяжелые гормональные нарушения.
Фото: Instagram
«Я заметила, что у меня исчезла менструация, и пошла к врачу, чтобы сдать анализы, которые показали, что у меня низкий уровень прогестерона, – пояснила женщина. – На коже появились ужасные прыщи, лицо отекло, из-за воспаления в организме мой бюст увеличился до размера Е, а вокруг левой груди высыпала ужасная сыпь – в общем, у меня было много незначительных симптомов, но они постепенно продолжали ухудшаться».
Аливия прошла полное обследование, но врачи утверждали, что проблемы есть, но они незначительны, и грудные импланты в этом не виноваты, скорее всего, это стресс. Однако шли месяцы, но лучше ей не становилось, наоборот, произошло резкое ухудшение. Тогда женщина обратилась к натуропату, который предположил, что у нее так называемая болезнь грудных имплантов, которую не признает традиционная медицина, но от которой страдает множество женщин, увеличивших грудь. Тогда она приняла решение избавиться от них. Повторная операция была проведена в октябре 2019 года.
«Мои импланты никогда не разрывались, они были целыми, когда их удаляли, но врачи мне сказали, что мой организм пытается бороться с инородным предметом внутри, поэтому мое тело с первого дня ненавидело силикон во мне, – добавила Аливия. – Когда я прошла дополнительные исследования, врачи сказали, что антитела атаковали мои здоровые клетки в качестве защиты от болезни, за которую они принимали мою новую грудь». Через четыре дня после операции Аливия уже почувствовала улучшение: она снова смогла нормально дышать, появилась энергия, чтобы жить, воспалительные процессы пошли на убыль. Теперь девушка учится любить себя такой, какая она есть, а не критиковать свои мнимые недостатки.
Фото: Instagram
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