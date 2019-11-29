«Я стала плохо видеть и говорить, но врачи мне не верили»: увеличение груди едва не стоило девушке здоровья

Жительница Сиднея, историей которой заинтересовался онлайн-таблоид Daily Mail Australia, пояснила, что пошла под нож в декабре 2018 года, чтобы увеличить свой бюст размера В до внушительного D, после того как ее натуральная грудь уменьшилась из-за интенсивных занятий фитнесом. Операция прошла успешно и изначально Аливия была очень довольна результатами: «После операции я была очень счастлива, размер груди был хорошим, хотя я и испытывала некоторую боль и припухлость».

Однако к концу марта женщина стала замечать, что «что-то идет не так»: она стала быстро уставать, настроение было все время плохим, ухудшилась острота зрения, ей было трудно сфокусироваться, особенно при ходьбе, о том, чтобы водить машину, не могло быть и речи. И состояние Аливии продолжало ухудшаться: появились приступы головокружения, бледность кожи, затрудненное дыхание, синдром раздраженного кишечника, затуманенность сознания, речь стала невнятной, произошли тяжелые гормональные нарушения.