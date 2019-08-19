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«Я сражаюсь в течение 30 лет»: мать двоих детей рассказала, о своей борьбе с булимией и анорексией

44-летняя британская писательница Хелен Фир поделилась историей своей болезни, которая не дает ей нормально жить вот уже 30 лет, но женщина решительно настроена выздороветь.

Свою историю британка рассказала онлайн-порталу The Sun UK. Она страдает от расстройства пищевого поведения с 13 лет. В то время она носила вполне здоровый размер одежды 42-44, но именно тогда она впервые начала соблюдать диету, потому что чувствовала себя уродливой и не такой популярной, как ее друзья. Более того, девушка была ужасно застенчива, но ей очень хотелось нравиться мальчикам, потому она решила, что снижение веса может исправить ситуацию. А чтобы дело пошло быстрее, она попросту стала пропускать приемы пищи и копить карманные деньги на таблетки для похудения. Правда иногда девушка срывалась и съедала пачку печенья, но в целом была очень строга к себе и считала себя толстой.

«Однажды, когда мне было 16 лет, вечером после школы я съела кучу печенья прямо из коробки и почувствовала, что меня тошнит, – признается Хелен. ¬– В начале 90-х о расстройствах пищевого поведения еще не говорили так открыто, и когда я засунула пальцы в рот, понятия не имела, что это булимия».

Фото: facebook Helen Fear

К 17 годам девушка уже могла голодать месяцами, питаясь лишь супами быстрого приготовления и фруктовыми соками. Временами она устраивала налеты на еду, запихивая в рот хлеб, чипсы, шоколад и пирожные, чтобы просто почувствовать вкус еды, после чего обязательно проводила «чистку», вызывая рвоту. К тому моменту девушка весила всего 44 килограмма, но никто из родных не замечал, что у нее проблемы. Друзья и их родители умоляли Хелен что-нибудь съесть или обратиться к консультанту. Однажды она даже сходила к нему, чтобы успокоить их. Но правда заключалась в том, что она не хотела поправляться, потому больше не возвращалась к нему никогда.

«Если бы я ела, я бы толстела, а я не хотела бы так жить», – добавляет Фир.

Все изменилось, когда мама девушки зашла в ее комнату без приглашения и увидела ее обнаженной. Она была просто шокирована увиденным, ведь к тому моменту Хелен была очень истощена. Мать пыталась поговорить с дочерью, но это было уже бесполезно. Вскорости Хелен переехала в съемную квартиру, чтобы учиться в университете. В 18-летнем возрасте она по-прежнему питалась только соком, чаем и жевательной резинкой. Если в моменты слабости она объедалась, то принимала слабительное.

«Я знаю, что, должно быть, выглядела шокирующе в глазах одногруппников и друзей, но никто не осмеливался мне сказать, что у меня проблемы. Мой парень очень переживал за меня, но в итоге мы просто пошутили о моей анорексии как о каком-то механизме выживания», – говорит она.

Но через несколько недель все изменилось: Фир после очередного приступа булимии переборщила со слабительным и была настолько обезвожена, что ее парень был вынужден позвонить в скорую. Тогда родные поняли, насколько она больна и стали пристально следить за ней.

«Под их присмотром я начала есть такие мелочи, как йогурт, и поняла, что должна прекратить голодать, иначе умру, – добавляет Хелен. – Я осознала, что мне есть ради чего жить. Постепенно я начала есть на публике. Однако наедине с самой собой все еще придерживалась странных привычек. В некоторые дни я переедала, в другие еле притрагивалась к пище».

Так продолжается почти 30 лет: вес женщины колеблется то в большую, то в меньшую сторону. По ее признанию, она заперта в бесконечном цикле того, чтобы быть хорошей в подавляющем большинстве случаев и иногда плохой.

Каждый срыв в еде все еще сопровождается чувством сокрушительного стыда. «Я победила анорексию, но не могу сказать то же самое о булимии и компульсивном переедании».

Фото: facebook Helen Fear

Ее новый парень, впоследствии ставший мужем, был с самого начала в курсе непростых отношений своей избранницы с едой и всячески поддерживал ее. В возрасте 37 лет Хелен забеременела близнецами. И это было единственное время, когда она не беспокоилась о еде.

Но после рождения дочерей проблемы снова вернулись. Чтобы спастись от болезни, женщина начала бегать. Ей удается скрывать свои проблемы с питанием от дочерей. И она полна решимости справиться с болезнью окончательно.

«Из-за того факта, что я хочу быть хорошим примером для подражания для своих девушек, я наконец-то чувствую себя готовой получить профессиональную помощь, чтобы встретиться со своими демонами, и назначила встречу с моим врачом. Мое тело не сдалось, поэтому я не сдамся», – резюмирует Хелен Фир.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo, facebook

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