«Я сражаюсь в течение 30 лет»: мать двоих детей рассказала, о своей борьбе с булимией и анорексией

«Я знаю, что, должно быть, выглядела шокирующе в глазах одногруппников и друзей, но никто не осмеливался мне сказать, что у меня проблемы. Мой парень очень переживал за меня, но в итоге мы просто пошутили о моей анорексии как о каком-то механизме выживания», – говорит она.

Но через несколько недель все изменилось: Фир после очередного приступа булимии переборщила со слабительным и была настолько обезвожена, что ее парень был вынужден позвонить в скорую. Тогда родные поняли, насколько она больна и стали пристально следить за ней.

«Под их присмотром я начала есть такие мелочи, как йогурт, и поняла, что должна прекратить голодать, иначе умру, – добавляет Хелен. – Я осознала, что мне есть ради чего жить. Постепенно я начала есть на публике. Однако наедине с самой собой все еще придерживалась странных привычек. В некоторые дни я переедала, в другие еле притрагивалась к пище».

Так продолжается почти 30 лет: вес женщины колеблется то в большую, то в меньшую сторону. По ее признанию, она заперта в бесконечном цикле того, чтобы быть хорошей в подавляющем большинстве случаев и иногда плохой.

Каждый срыв в еде все еще сопровождается чувством сокрушительного стыда. «Я победила анорексию, но не могу сказать то же самое о булимии и компульсивном переедании».