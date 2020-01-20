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«Я приготовилась трудиться»: женщина потратила 65 тысяч рублей, чтобы быть красивой во время родов

Молодая писательница Дэррил Бейкер потратила удивительные 800 фунтов стерлингов (около 65 тысяч рублей по текущему курсу) на подготовку к родам, которая заключалась вовсе не в покупке приданого для новорожденного – женщина решила посетить салон красоты, чтобы поехать в роддом во всеоружии.

По словам Дэррил, которые приводит онлайн-издание The Sun, она знала, что ей придется потрудиться в роддоме, потому ей важно было быть красивой. Прежде чем поехать в больницу на плановое кесарево сечение, она сделала себе эпиляцию и коррекцию бровей, покрасила и постригла волосы, нарастила ресницы и в качестве вишенки на торте нанесла на все тело автозагар. Более того, она и от инъекций ботокса не отказалась бы, да врачи не разрешили.

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Фото: Instagram

«Когда в середине беременности мне сказали, что родить естественным путем я не смогу, потому что плацента блокирует шейку матки, моей первой мыслью было: «Ну, по крайней мере, это значит, что я смогу пойти на кесарево сечение с накладными ресницами». Как только мне сообщили дату родов, я сразу же составила список косметических процедур, которые я хотела бы пройти. Все вместе они стоили мне около 800 фунтов стерлингов», — рассказала молодая мать.

Молодая мать признается, что ей было очень тяжело лежать неподвижно на кушетке косметолога в течение нескольких часов, пока специалист делала ей наращивание, но боль в спине и судороги стоили той красоты, которая получилась в итоге: «Красота – это боль. Я потратила деньги, но осталась очень довольна. Это был последний раз, когда могла побаловать себя, поэтому я и решилась на это перед днем Х». Дэррил признается, что жалеет лишь о том, что она не сделала маникюр и педикюр, потому что врачи сказали ей, что лак для ногтей должен быть удален перед операцией.

В день родов женщина и ее муж делали множество фотографий, в том числе и в родильном отделении и, глядя на них по прошествии времени, она до сих пор радуется, что сделала все возможное, чтобы выглядеть блистательно. Кроме того, сразу после появления на свет их дочери Дэррил собрала целый букет комплиментов, как хорошо она выглядит, несмотря на то, что только что проделала такую сложную работу: «Даже акушерки сказали, что я выгляжу просто чудесно. Так что мои усилия окупились!»

Фото: vostock-photo, Instagram

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