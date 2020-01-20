«Я приготовилась трудиться»: женщина потратила 65 тысяч рублей, чтобы быть красивой во время родов

Молодая мать признается, что ей было очень тяжело лежать неподвижно на кушетке косметолога в течение нескольких часов, пока специалист делала ей наращивание, но боль в спине и судороги стоили той красоты, которая получилась в итоге: «Красота – это боль. Я потратила деньги, но осталась очень довольна. Это был последний раз, когда могла побаловать себя, поэтому я и решилась на это перед днем Х». Дэррил признается, что жалеет лишь о том, что она не сделала маникюр и педикюр, потому что врачи сказали ей, что лак для ногтей должен быть удален перед операцией.

В день родов женщина и ее муж делали множество фотографий, в том числе и в родильном отделении и, глядя на них по прошествии времени, она до сих пор радуется, что сделала все возможное, чтобы выглядеть блистательно. Кроме того, сразу после появления на свет их дочери Дэррил собрала целый букет комплиментов, как хорошо она выглядит, несмотря на то, что только что проделала такую сложную работу: «Даже акушерки сказали, что я выгляжу просто чудесно. Так что мои усилия окупились!»

Фото: vostock-photo, Instagram

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