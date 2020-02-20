Шеннон, чью историю опубликовало британское онлайн-издание Metro, объяснила, что захотела осветлить волосы сразу на несколько тонов и получить холодный блонд. Для этих целей она купила в местном косметическом магазине краску, которой до этого пользовалась не раз. Перед использованием она сделала аллергопробу средства на руке, никакой реакции не было. Успокоенная, Шеннон нанесла краситель на голову и сразу же почувствовала неприятное жжение. «В инструкции на коробке было написано, что тонер надо держать на волосах полчаса, но уже через 10 минут мой скальп начал нестерпимо болеть, как будто я его расцарапала. Он невыносимого запаха красителя было невозможно дышать. Я решила смыть его и в процессе волосы начали просто-напросто отваливаться целыми клоками. Я попыталась расчесать их, но выпадение продолжилось», ¬– горестно заметила она. В конечном итоге, по словам британки, в ее руках осталось 400 г некогда красивых и густых волос. Опустошенная, Шеннон решила проверить остатки краски в лаборатории, однако никаких нарушений выявлено не было. Компания-производитель свою вину не признала, но выплатила пострадавшей женщине 30 фунтов стерлингов (2500 рублей, из которых 1000 рублей – стоимость красителя). По словам Шеннон, подобная компенсация не отражает истинного масштаба ее страданий: 3 месяца она была слишком травмирована и расстроена, чтобы выйти из дома без парика, который ей пришлось приобрести сразу после происшествия: «Перед тем как нанести краску на волосы, я провела патч-тест на аллергию, и реакции не было. Но потом я практически облысела. Это абсолютно неприемлемо. Компания не берет на себя никакой ответственности. А ведь мне пришлось обратиться к врачу, чтобы он выписал мне мази для поврежденной кожи головы. Я не собираюсь использовать смехотворную сумму, которую производители отправили мне на покупки в их магазине!» – подытожила она.Фото: vostock-photo, facebookПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!