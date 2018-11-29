«Я очень хочу потолстеть»: похудевшая из-за стресса Кети Топурия не отказывает себе в калорийной пище

Сейчас Кети открыта для новых отношений, но шансы стать ее новым спутником есть только у настоящего мужчины. «Трудно описать словами — он должен быть», — попыталась объяснить она.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram