«Я обязана жизнью своим имплантам»: искусственная грудь спасла женщину от рака
49-летняя англичанка рассказала онлайн-порталу Daily Mail, что принимала душ, когда нащупала уплотнение в левой груди, однако врачи сказали, что ей не о чем беспокоиться. Спустя год она заметила, что опухоль выросла, снова пошла на прием, который сделал ей УЗИ и биопсию. Три недели спустя ей поставили диагноз «рак». «Я очень любила свои импланты с момента их установки, они выглядели потрясающе и у меня не было с ними никаких проблем. Однако спустя семь лет мне диагностировали онкологию. Я чувствовала себя опустошенной, страх поглотил меня, и я думала, что умру», – поясняет она.
Фото: Instagram
Врач объяснил женщине, что тот тип онкологии, который нашли у нее, развивается в задней части груди, но ее искусственный имплант буквально вытолкнул опухоль на поверхность, благодаря чему заболевание было обнаружено раньше и не смогло распространиться дальше. Лита признается, что ей все равно необходимо было сделать мастэктомию, и принять этот факт ей было очень трудно. Однако британка взяла себя в руки и мужественно перенесла операцию по удалению опухоли с последующей реконструктивной маммопластикой.
Но на этом испытания женщины не закончились. Пять лет болезнь была в состоянии стойкой ремиссии, но затем она вновь обнаружила комок, на сей раз в левой подмышке. Биопсия и сканирование показали, что рак вернулся и распространился на шею и позвоночник. «Слышать, что рак снова со мной, было ужасно. Я перенесла пять сеансов лучевой терапии, после которых я чувствовала себя так плохо, что не могла глотать. Я начала принимать блокаторы эстрогена, чтобы остановить распространение болезни, но мне приходилось ходить каждый месяц в больницу для болезненных инъекций в живот, делать их предстояло до конца жизни, поэтому в марте 2018 года я приняла решение удалить яичники», – поясняет Лита.
К сожалению, проведенные в начале 2019 года исследования показали, что рак распространился на бедро и печень женщины, и она в следующем месяце она должна начать химиотерапию. Сейчас она не пьет алкоголь и кофеин, придерживается строгой кетодиеты, чтобы остановить болезнь. Лита добавляет: «Несмотря на то, что болезнь возвращается снова и снова, я очень благодарна судьбе, что когда-то решила увеличить грудь, потому что понимаю, что без имплантов я, возможно, никогда не почувствовала бы комок в своей груди и не узнала бы, что у меня рак. Искусственная грудь подарила мне уже 7 лет жизни, и я не сдамся без боя».
Фото: vostock-photo, Instagram
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