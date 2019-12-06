«Я обязана жизнью своим имплантам»: искусственная грудь спасла женщину от рака

Но на этом испытания женщины не закончились. Пять лет болезнь была в состоянии стойкой ремиссии, но затем она вновь обнаружила комок, на сей раз в левой подмышке. Биопсия и сканирование показали, что рак вернулся и распространился на шею и позвоночник. «Слышать, что рак снова со мной, было ужасно. Я перенесла пять сеансов лучевой терапии, после которых я чувствовала себя так плохо, что не могла глотать. Я начала принимать блокаторы эстрогена, чтобы остановить распространение болезни, но мне приходилось ходить каждый месяц в больницу для болезненных инъекций в живот, делать их предстояло до конца жизни, поэтому в марте 2018 года я приняла решение удалить яичники», – поясняет Лита.

К сожалению, проведенные в начале 2019 года исследования показали, что рак распространился на бедро и печень женщины, и она в следующем месяце она должна начать химиотерапию. Сейчас она не пьет алкоголь и кофеин, придерживается строгой кетодиеты, чтобы остановить болезнь. Лита добавляет: «Несмотря на то, что болезнь возвращается снова и снова, я очень благодарна судьбе, что когда-то решила увеличить грудь, потому что понимаю, что без имплантов я, возможно, никогда не почувствовала бы комок в своей груди и не узнала бы, что у меня рак. Искусственная грудь подарила мне уже 7 лет жизни, и я не сдамся без боя».

Фото: vostock-photo, Instagram

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