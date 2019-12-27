«Я не знаю, что такое возраст»: 57-летняя Елена Валюшкина показала серию селфи без прически и макияжа

«Зарядилась, отдохнула. Ооооочень мало, но вкусно ела, наобертывалась, намассировалась. Ну, не знаю я, что такое возраст. Не понимаю. Это вашему возрасту не подходит. Для вашего возраста это ярко. А это коротко. А это зажигательно. А это запрещено. А сюда вообще не ходить. А ээээээто не показывать. НЭэээтушки. Фигууууушки. Не дождетися», — написала она.