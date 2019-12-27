«Я не знаю, что такое возраст»: 57-летняя Елена Валюшкина показала серию селфи без прически и макияжа
Елену Валюшкину раздражают ограничения, которые навязывает общество «женщинам за...»
«Зарядилась, отдохнула. Ооооочень мало, но вкусно ела, наобертывалась, намассировалась. Ну, не знаю я, что такое возраст. Не понимаю. Это вашему возрасту не подходит. Для вашего возраста это ярко. А это коротко. А это зажигательно. А это запрещено. А сюда вообще не ходить. А ээээээто не показывать. НЭэээтушки. Фигууууушки. Не дождетися», — написала она.
Фото и видео: instagram
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