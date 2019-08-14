«Я не выходила из дома 6 месяцев»: молодая девушка рассказала, как тяжелая форма акне чуть не разрушила ее жизнь

Мэрайя поделилась своей историей борьбы с британским онлайн-изданием The Sun. По ее словам, она борется с угревой болезнью с 12 лет. Но в конце прошлого года наступило обострение – у нее появились кистозные угри, которые покрывали виски, щеки, подбородок и лоб. В течение 4 месяцев состояние девушки продолжало стремительно ухудшаться, все это время она пыталась добиться у Национальной службы здравоохранения назначения на лечение.
«Врачи не знают причину, почему произошло обострение заболевания, ведь я ничего не меняла в жизни», – добавляет она.
Когда заболевание только дало о себе знать, Мэрайя пыталась маскировать прыщи тональным средством, но простое прикосновение к ним доставляло ей мучительную боль: «Боль была настолько сильной, что я просто оставила попытки. Весь день кожа зудела, особенно сильно пораженные участки даже немного немели. Если я сдавалась и немного чесала их, они лопались. Я не могла нормально умываться, потому что дотронуться до лица было невозможно».
Ее состояние было настолько тяжелым, что она не могла даже заснуть без снотворного. Девушка признается: «Я не могла игнорировать зуд всю ночь, это сводило меня с ума. Ибупрофен и половинка таблетки снотворного помогали отключиться, но утром я просыпалась, а подушка и простыня были покрыты кровью и гноем. Мне было противно от самой себя».
Подавленное состояние, боль и неуверенность в себе переросли в депрессию, девушке стало трудно выходить из дома, она стала капризной и раздражительной. Ожидать приема дерматолога Мэрайе пришлось целых 4 месяца, за это время она испробовала стероидные кремы, антибиотики, но ничто не помогало.
«Единственное, что заставляло меня двигаться, в то время, это назначенный прием у врача. Я и так достаточно застенчивый человек, а с такой проблемой мне вообще стало сложно выходить из дома, потому что я знала, что все будут на меня смотреть. Поэтому на почти полгода я оказалась полностью зависима от родителей, так как покидать пределы квартиры было выше моих сил». Из-за депрессии и неспособности выйти из дома Мэрайя, занимавшаяся графическим дизайном, потеряла свою работу на полставки.
Фото: Instagram
В мае состоялась долгожданная консультация дерматолога, девушке было назначены серьезные препараты, которые она неукоснительно принимает. Врач предупредил, что курс лечения будет довольно длительным, кроме того, когда настанет ремиссия, придется поработать над уменьшением рубцов, но уже сейчас ситуация стала гораздо лучше и у Мэрайи появилась надежда, что у нее наконец-то будет чистая кожа.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, Instagram
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