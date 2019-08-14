«Я не выходила из дома 6 месяцев»: молодая девушка рассказала, как тяжелая форма акне чуть не разрушила ее жизнь

Мэрайя поделилась своей историей борьбы с британским онлайн-изданием The Sun. По ее словам, она борется с угревой болезнью с 12 лет. Но в конце прошлого года наступило обострение – у нее появились кистозные угри, которые покрывали виски, щеки, подбородок и лоб. В течение 4 месяцев состояние девушки продолжало стремительно ухудшаться, все это время она пыталась добиться у Национальной службы здравоохранения назначения на лечение.

«Врачи не знают причину, почему произошло обострение заболевания, ведь я ничего не меняла в жизни», – добавляет она.

Когда заболевание только дало о себе знать, Мэрайя пыталась маскировать прыщи тональным средством, но простое прикосновение к ним доставляло ей мучительную боль: «Боль была настолько сильной, что я просто оставила попытки. Весь день кожа зудела, особенно сильно пораженные участки даже немного немели. Если я сдавалась и немного чесала их, они лопались. Я не могла нормально умываться, потому что дотронуться до лица было невозможно».