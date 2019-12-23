«Я как ходячая испорченная Барби»: из-за неудачной пластики имплант в груди модели постоянно двигается

Однако несмотря на это, молодая австралийка не теряет чувства юмора. В своем видеообращении к подписчикам она добавила: «Теперь я как ходячая испорченная кукла Барби» и заметила, что, вполне вероятно, ей придется лечь под нож пластического хирурга повторно – чтобы сделать реконструктивную маммопластику. В заключение Скай попросила своих фолловеров поделиться контактами хороших специалистов, с которыми они лично имели дело и остались довольны результатами.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай неудачной установки имплантов: в декабре уже было сообщение о том, что https://www.passion.ru/news/krasota/iz-za-neudachnoi-plastiki-implanty-perevernulis-vnutri-yagodic-zhenshiny-i-vyzvali-muchitelnuyu-bol-05-12-2019.htm, чтобы сделать их более аппетитными, но имплант внутри ее пятой точки попросту перевернулся.

Фото: Instagram

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