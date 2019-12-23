«Я как ходячая испорченная Барби»: из-за неудачной пластики имплант в груди модели постоянно двигается
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Фото: Instagram
В своем микроблоге в социальной сети Instagram молодая 25-летняя женщина поделилась со своими подписчиками, что давно хотела вернуть груди былую пышность, которая стала гораздо менее впечатляющей после рождения ребенка. Однако увеличивающая маммопластика прошла крайне неудачно.
Поначалу все было хорошо, Скай была довольна результатом, но, когда спал отек, обнаружилась проблема. Модель заявила, что один из установленных имплантов двигается в ее груди и постоянно колышится, из-за чего на коже появляется весьма заметная рябь.
Однако несмотря на это, молодая австралийка не теряет чувства юмора. В своем видеообращении к подписчикам она добавила: «Теперь я как ходячая испорченная кукла Барби» и заметила, что, вполне вероятно, ей придется лечь под нож пластического хирурга повторно – чтобы сделать реконструктивную маммопластику. В заключение Скай попросила своих фолловеров поделиться контактами хороших специалистов, с которыми они лично имели дело и остались довольны результатами.
Стоит отметить, что это далеко не первый случай неудачной установки имплантов: в декабре уже было сообщение о том, что https://www.passion.ru/news/krasota/iz-za-neudachnoi-plastiki-implanty-perevernulis-vnutri-yagodic-zhenshiny-i-vyzvali-muchitelnuyu-bol-05-12-2019.htm, чтобы сделать их более аппетитными, но имплант внутри ее пятой точки попросту перевернулся.
Фото: Instagram
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