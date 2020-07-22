«Я к этому не была готова»: молодая мать показала, как изменилось ее тело после родов
Фото: Instagram elsas_wholesomelife
27-летняя австралийка, как передает британский онлайн-портал Daily Mail, 12 июля 2020 года впервые стала матерью. Через несколько часов после родов она сфотографировала свое изменившееся тело с неопавшим животом и повторила это действие спустя 7 дней.
«Я хотела отпраздновать неделю после появления на свет моего сына, воссоздав съемку, которую я сделала, когда была на 40 неделе беременности. Сногсшибательно, что может сделать твое собственное тело и как оно может измениться за столь короткий срок. На коллаже снимки моего живота через 2 часа после родов, через 2 дня, через 4 и через 7 дней. Я хотела поделиться этими фотографиями, потому что думаю, что к этой стороне вопроса вы вряд ли готовы. Я точно не была. Мы привыкли видеть в журналах изображения женщин с осиными талиями сразу после рождения ребенка. Но это не так. Посмотрите на мой живот, в первую ночь мне даже приснился кошмар, что он таким останется навсегда», – откровенно написала Элли в своем посте.
Также молодая мать напомнила, что матке требуются недели, чтобы сжаться, и это нормально, что вы не выглядите как модель в первые дни после такого тяжелого испытания для организма. Но приятно видеть, как постепенно все возвращается к исходному положению – маленькие изменения происходят каждую минуту. Элли подчеркнула, что, конечно, ее живот сразу после родов был значительно меньше, чем на 40 неделе, однако и по прошествии 10 дней она все еще носит специальные компрессионные штаны, старается каждый день гулять на свежем воздухе. Поклонники блогера похвалили ее за открытость в таком интимном процессе. «Так круто! Человеческое тело – это абсолютное чудо!», «Ты выглядишь потрясающе, мамочка!», «Это великолепно! Тело женщины поистине волшебно! Я научилась любить его только после родов», «Тот факт, что вы можете вырастить в себе человека, а затем произвести его на свет и выкормить его, просто удивителен», «Я помню себя в первые дни после родов. Я была очень смущена, потому что не влезала даже в самую «толстую» свою одежду. Женские журналы не подготовили меня к тому, что живот не исчезнет мгновенно», – поделились они.
Фото: Instagram elsas_wholesomelife
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