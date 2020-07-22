«Я к этому не была готова»: молодая мать показала, как изменилось ее тело после родов

27-летняя австралийка, как передает британский онлайн-портал Daily Mail, 12 июля 2020 года впервые стала матерью. Через несколько часов после родов она сфотографировала свое изменившееся тело с неопавшим животом и повторила это действие спустя 7 дней.

«Я хотела отпраздновать неделю после появления на свет моего сына, воссоздав съемку, которую я сделала, когда была на 40 неделе беременности. Сногсшибательно, что может сделать твое собственное тело и как оно может измениться за столь короткий срок. На коллаже снимки моего живота через 2 часа после родов, через 2 дня, через 4 и через 7 дней. Я хотела поделиться этими фотографиями, потому что думаю, что к этой стороне вопроса вы вряд ли готовы. Я точно не была. Мы привыкли видеть в журналах изображения женщин с осиными талиями сразу после рождения ребенка. Но это не так. Посмотрите на мой живот, в первую ночь мне даже приснился кошмар, что он таким останется навсегда», – откровенно написала Элли в своем посте.