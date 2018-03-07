«Я идеальна»: Ольга Серябкина показала провокационную фотографию

Певица Ольга Серябкина, выступающая в поп-группе Serebro и под творческим псевдонимом MOLLY, любит провоцировать публику. Сегодня она опубликовала в своем блоге «голую» фотографию и раскрыла секрет своей привлекательности.

«Меня всегда притягивала особенная внешность. Когда речь заходит о красоте, обычно вспоминают о каких-то традиционных канонах, которые формировались годами. Но я безумно рада тому, что сейчас это уходит, и уже не так модно подгонять себя под стандарты. Я очень часто вижу в инсте, как девушки с акне, витилиго, псориазом... или другими заболеваниями кожи... выкладывают свои "голые", неотфотошопленные фотки без грамма косметики. Многие их критикуют, говоря, что это нужно лечить и гордиться тут нечем. Но даже я, не будучи врачом, знаю, что бывают такие степени заболевания, которые не поддаются лечению. И лучшее, что можно сделать с этой особенностью — перестать стесняться самого себя. Это природа, генетика распорядились так и никто не имеет права это осуждать», — написала она.

«Вообще-то, я не за бодипозитив, если это касается того, что можно исправить. У меня, например, генетически склонность к супер быстрому набору веса и, если я не буду ходить в зал, то рискую раздуться как воздушный шар) Это работа над собой, труд. Но если вы что-то не можете исправить, то нужно полюбить это всем сердцем. Это называется принятие себя. И именно это я хочу сказать. Не можешь изменить — полюби. Это же самое офигенное чувство, когда ты доволен собой. Эту энергию, поверьте, чувствуют окружающие. И при таком раскладе никто и не подумает, что у вас есть какой-то недостаток. Если спросить меня — "как ты считаешь, ты идеальна?", я ни на секунду не задумываясь отвечу "да". Потому что я реально идеальна», — призналась артистка.