«Я и так прекрасна»: Светлана Иванова отказалась рекламировать клинику пластической хирургии

«Позвонили мне тут из клиники пластической хирургии с предложением посотрудничать. И говорят мне таким заговорщическим голосом, мол, у Вас же двое детей, все таки, надо приводить себя в форму... Я им ответила, что я и так прекрасна (сейчас неуверенные в себе женщины без ч/ю напишут мне, что я очень самоуверенна, но что уж поделаешь, если так). По-моему, они обиделись, ну да ладно», — рассказала она.