«Я думала, что очень толстая»: телезвезда призналась, что страдала от навязчивой идеи похудеть

Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, Вики сделала откровенное признание в своем микроблоге в социальной сети Instagram, где написала большой пост о том, что было время, когда мысль, что она «жирная», просто преследовала ее, заставляя тренироваться дважды в день, не ходить в рестораны и маниакально подсчитывать калорийность съеденных продуктов.

«Та же девушка, совсем другой человек… – так она начала свое послание ко всем женщинам. – Мне потребовались годы, чтобы понять, что здоровье и физическая форма не должны выглядеть так, как на снимке слева. Я помню тот день, когда было принято быть анорексично худой, я была голодна (если честно, всегда была) и была очень несчастна, хотя носила наименьший размер из всех, доступных женщинам, и собиралась делать покупки в детском отделе супермаркетов. Несмотря на все это, я думала, что я жирная».