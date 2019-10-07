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«Я думала, что очень толстая»: телезвезда призналась, что страдала от навязчивой идеи похудеть

Вики Паттисон, британская телезвезда, журналист и популярный блогер, рассказала, что ее мания похудения доходила до того, что она считала калорийность черники, которую положила в кашу.

Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, Вики сделала откровенное признание в своем микроблоге в социальной сети Instagram, где написала большой пост о том, что было время, когда мысль, что она «жирная», просто преследовала ее, заставляя тренироваться дважды в день, не ходить в рестораны и маниакально подсчитывать калорийность съеденных продуктов.

«Та же девушка, совсем другой человек… – так она начала свое послание ко всем женщинам. – Мне потребовались годы, чтобы понять, что здоровье и физическая форма не должны выглядеть так, как на снимке слева. Я помню тот день, когда было принято быть анорексично худой, я была голодна (если честно, всегда была) и была очень несчастна, хотя носила наименьший размер из всех, доступных женщинам, и собиралась делать покупки в детском отделе супермаркетов. Несмотря на все это, я думала, что я жирная».

Девушка добавляет, что по этой причине она не ходила в рестораны, не пила ничего, кроме воды, но все равно была глубоко несчастна. В мае прошлого года врачи диагностировали у нее состояние, называемое ночным расстройством пищевого поведения, которое заставляет ее есть в середине ночи, не вспоминая впоследствии об этом, из-за того, что она просыпалась лишь частично.

Вики признала, что у нее есть проблема и что она больше не хочет быть «вечно грустной девочкой», потому была полна решимости вернуться на правильный путь.

«Теперь посмотрите на девушку на снимке справа, – продолжила звезда. – В этом году я немного прибавила в весе. Я не на 110% довольна тем, как я выгляжу, но я не собираюсь быть такой жестокой к себе, как раньше. Теперь я счастлива, сильна и у меня здоровые отношения с собственным телом. Я вновь живу насыщенной и захватывающей жизнью, в которой есть место путешествиям, приключениям, углеводам и Аперолю Шпритц».

Еще в мае у Вики было диагностировано состояние, называемое ночным расстройством пищевого поведения, связанного со сном (NS-RED), которое заставляет ее есть в середине ночи, не вспоминая об этом. Это состояние определяется sleepeducation.org как парасомния, состоящая из повторяющихся эпизодов компульсивного переедания и выпивки после пробуждения ночью, которые возникают, когда вы только частично просыпаетесь.

Фото: Instagram

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