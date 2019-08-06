«Я чувствовала себя чудовищем»: молодая женщина рассказала о своей борьбе с акне

Через несколько месяцев безуспешной борьбы британка обратилась к своему лечащему врачу, который предложил ей прием противозачаточных таблеток в качестве средства борьбы с акне. Спустя несколько недель кожа действительно очистилась, но в качестве побочного эффекта вес вырос на 3,5 килограмма и настроение стало нестабильным.

Все время, что Дейзи принимала таблетки, у нее не было даже намека на акне, но спустя три месяца после их отмены прыщи вернулись, причем если раньше были белые угри, то на этот раз ее лицо обсыпала сыпь с кистообразными образованиями.

Не зная, что еще предпринять, девушка стала еще строже контролировать свое питание и пять раз в неделю ходить в спортзал. Однако все было бесполезно. Дерматолог, к которому пошла журналистка, сказала, что у нее тяжелая форма акне, которая может вызывать появление рубцов и прописала 4-месячный курс антибиотиков с противоречивыми отзывами, у которых была масса противопоказаний, в числе которых депрессия и появление суицидальных наклонностей. Дейзи, несмотря на риск, решилась на их прием, так как не могла представить, что на всю жизнь так и останется с прыщами.