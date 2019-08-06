«Я чувствовала себя чудовищем»: молодая женщина рассказала о своей борьбе с акне

Дейзи поделилась своей историей с коллегами из британского онлайн-издания The Sun. По ее словам, в подростковом возрасте ее кожа была безупречной, и все родные говорили, как ей повезло.
Все изменилось, когда девушка в возрасте 23 лет переехала в Лондон. На ее подбородке образовалось множество зудящих воспаленных прыщиков, количество которых увеличивалось с каждым днем. Через три месяца они уже покрывали все ее лицо. Девушка была уверена, что причиной тому стресс и смена места жительства, однако ее уверенность в себе стала катастрофически падать.
Фото: facebook
Обеспокоенная тем, что подумают люди, она пыталась замаскировать несовершенства плотным слоем тонального средства и консилером, но они все равно были заметны. Порой Дейзи даже не могла выйти из дома и отменяла свидания, если у нее было обострение акне.
Последней каплей, которая привела девушку в отчаяние, был комментарий незнакомца в аэропорту, заявившего, что ее подруга выглядит более красивой, потому что у нее «свежее лицо, а у меня – маска из косметики». Тогда девушка начала корректировать питание – она исключила глютен и молочные продукты, стала пользоваться только натуральными средствами для очищения кожи, которые она делала сама из масел и меда, а также разыскивала народные рецепты в Интернете. Но ничто не помогало.
Через несколько месяцев безуспешной борьбы британка обратилась к своему лечащему врачу, который предложил ей прием противозачаточных таблеток в качестве средства борьбы с акне. Спустя несколько недель кожа действительно очистилась, но в качестве побочного эффекта вес вырос на 3,5 килограмма и настроение стало нестабильным.
Все время, что Дейзи принимала таблетки, у нее не было даже намека на акне, но спустя три месяца после их отмены прыщи вернулись, причем если раньше были белые угри, то на этот раз ее лицо обсыпала сыпь с кистообразными образованиями.
Не зная, что еще предпринять, девушка стала еще строже контролировать свое питание и пять раз в неделю ходить в спортзал. Однако все было бесполезно. Дерматолог, к которому пошла журналистка, сказала, что у нее тяжелая форма акне, которая может вызывать появление рубцов и прописала 4-месячный курс антибиотиков с противоречивыми отзывами, у которых была масса противопоказаний, в числе которых депрессия и появление суицидальных наклонностей. Дейзи, несмотря на риск, решилась на их прием, так как не могла представить, что на всю жизнь так и останется с прыщами.
Лечение длилось 8 месяцев и было очень тяжелым: девушку тошнило, все время болели суставы и спина, кожа и глаза стали сухими и зудящими, появилась сыпь на пальцах рук. Однако ситуация с кожей улучшилась. Дейзи признается, что препарат не вызвал у нее депрессии, но вызвал перепады настроения, подавленность. По завершении курса лечения ее кожа очистилась полностью.
«Решение принимать антибиотики было непростым, еще сложнее было выдержать их побочные эффекты, но для тех, кто уже отчаялся вылечить акне, это выход. Прыщи занимали мои мысли в режиме 24/7. Теперь я вновь чувствую себя собой и это так хорошо – вернуться», – признается Дейзи.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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