Историю молодой британки опубликовал онлайн-портал The Sun UK. По словам Джессики, она уже 5 лет регулярно увеличивала губы, когда решила сменить косметолога на специалиста, рекламу работ которого случайно увидела в соцсети Instagram. Помимо губ она решила скорректировать и форму скул, потому пришла в клинику, где ей специалист ввел 3 мл филлеров. За процедуру она заплатила 450 фунтов стерлингов (около 40 тысяч рублей по текущему курсу).Сразу после процедуры все было хорошо, но на следующий день губа женщины начала опухать и сильно болеть, но она не придала этому значения, подумав, что так и должно быть. Однако лучше Джессике не становилось – губа стала такой огромной, что она была вынуждена обратиться в больницу: «Я проснулась от ужасной боли, сфотографировала свою губу и отправила в клинику, где мне проводили процедуру, и попросила помощи, однако было воскресенье, потому они сказали, что не смогут меня принять. Тогда я пошла в госпиталь, где подтвердили, что у меня инфекция и выписали рецепт на антибиотики». Женщина добавляет, что весь день принимала лекарства, но ночью проснулась от того, что не может нормально дышать, она поняла, что инфекция продолжает распространяться вверх по ее лицу. Джессика испугалась и вновь вернулась в госпиталь, где ей прописали стероиды и снова отправили домой. «Это был ночной кошмар. Я была похожа на человека-слона. Боль была невыносимой. Я пропустила свой первый день на новом рабочем месте, не могла ни пить, ни есть, ни видеть свою четырехлетнюю дочь. И медсестра в больнице призналась, что они не знают, как меня лечить», – призналась она, добавив, что к тому моменту у нее стало сильно жечь глаза, и она боялась ослепнуть. Все это время губа женщины продолжала увеличиваться в размерах и через несколько дней попросту лопнула от гноя. В больнице ей срочно поставили капельницу и назначили операцию, в ходе которой ей удалили три абсцесса. «Когда я пришла в себя, у меня случился приступ паники. Мне пришлось остаться в больнице еще на два дня, на случай если вновь разовьется абсцесс». Джессику выписали из госпиталя только через неделю, за это время она сильно похудела. Сейчас женщина уже поправилась, но по-прежнему страдает от приступов паники, и ее верхняя губа постоянно немеет. Клиника косметологии выплатила ей компенсацию в размере 2,5 тысяч фунтов стерлингов (примерно 210 тысяч рублей по текущему курсу).Фото: facebookПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!