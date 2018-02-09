68-летняя Алла Пугачева неожиданно решила опубликовать свежее селфи, для которого не воспользовалась косметикой или фильтрами Instagram.

Аллу Борисовну Пугачеву очень редко можно видеть без макияжа — обычно певица достаточно ярко красит глаза, пользуется тональным кремом и помадой. Поклонники давно просили Примадонну сделать «утреннее» селфи, и наконец она решила, по собственному признанию, «удовлетворить всеобщее любопытство».

При этом Пугачева решила напомнить всем о своем возрасте, чтобы сразу осадить недоброжелателей: «Не забывайте, что в апреле мне стукнет 69 лет».

Фолловеры звезды пришли в восторг и осыпали любимицу комплиментами: «Алла, вы просто восхитительны», «Такая ягодка», «Выглядите супер!» А как вам фото Пугачевой без косметики?

Фото: Instagram