Лохматая и без косметики: Екатерина Климова восхитила поклонников серией селфи

Многодетная мама Екатерина Климова считается одной из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа. И звезда не устает это доказывать — на свежих снимках она предстала без капли косметики и без уложенных волос, но все равно выглядит отлично.
«Домой…» — так подписала Климова серию снимков в своем микроблоге.
Поклонники осыпали актрису комплиментами, восхищаясь ее природной красотой. Многие также отметили, что без макияжа Климова выглядит даже лучше, чем «при полном параде» во время выходов в свет.
Фото и видео: Instagram