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Лохматая и без косметики: Екатерина Климова восхитила поклонников серией селфи

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я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Климова

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40-летняя Екатерина Климова опубликовала несколько новых фото, которые привели интернет-пользователей в восторг.

Многодетная мама Екатерина Климова считается одной из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа. И звезда не устает это доказывать — на свежих снимках она предстала без капли косметики и без уложенных волос, но все равно выглядит отлично.

«Домой…» — так подписала Климова серию снимков в своем микроблоге.

Поклонники осыпали актрису комплиментами, восхищаясь ее природной красотой. Многие также отметили, что без макияжа Климова выглядит даже лучше, чем «при полном параде» во время выходов в свет.

Фото и видео: Instagram

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