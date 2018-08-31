Лохматая и без косметики: Екатерина Климова восхитила поклонников серией селфи

Многодетная мама Екатерина Климова считается одной из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа. И звезда не устает это доказывать — на свежих снимках она предстала без капли косметики и без уложенных волос, но все равно выглядит отлично.

«Домой…» — так подписала Климова серию снимков в своем микроблоге.