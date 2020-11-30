Выросшая в глухой провинции дочь бедного фермера признана самой красивой девушкой страны

В 2018 году До Тхи Ха поступила в Национальный экономический университет и сейчас учится на втором курсе и параллельно работает официанткой в баре, моделью и занимается перевозкой телят, чтобы оплатить свое проживание в городе. Сколько себя помнит, девушка постоянно получала комплименты от своих однокурсников и незнакомцев на улице, что придало ей уверенности в себе и подтолкнуло к идее принять участие в конкурсе, который проводился ее университетом, где одержала уверенную победу. Затем она попробовала свои силы в национальном конкурсе в Хошимине. Ради этого ей пришлось потратить собственные накопления, однако результат того стоил – модель снова выиграла корону. После двух уверенных побед До Тхи Ха решила принять участие в самом престижном смотре страны – «Мисс Вьетнам 2020».

В главном конкурсе красоты помимо манекенщицы за корону боролись еще 34 участницы, но Ха всех уверенно обошла и завоевала не только титул, но и солидный денежный приз в размере 15 100 долларов (больше миллиона рублей по текущему курсу). На вопрос, считает ли она себя образцом для подражания для молодых девушек, манекенщица ответила, что, по ее мнению, она обладает всеми необходимыми для этого качествами: «Я думаю, что моя главная миссия – вдохновлять молодых людей никогда и ни при каких условиях не сдаваться».

Фото: Instagram doha_20.07, missworldvietnam

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