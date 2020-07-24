Вылечившиеся от коронавируса люди пожаловались на неожиданный побочный эффект от болезни

Так, 30-летняя молодая мать Грейс Дадли призналась британскому онлайн-порталу The Sun, что переболела коронавирусом еще в начале пандемии, в марте, и теперь опасается, что окончательно облысеет, потому что уже сейчас вынуждена время от времени носить парик, чтобы скрыть потерю большей половины своих волос. Визажистка перенесла ковид в тяжелой форме — 10 дней провела в реанимации на грани жизни и смерти, но все же победила вирус. Однако спустя месяц после выписки заметила, что теряет целые пучки локонов. «Сейчас у меня на голове уже заметны небольшие залысины, даже не верится, что когда-то у меня была густая и длинная шевелюра», — с горечью отметила Грейс.

Похожей историей поделился и один из пользователей социальной сети Twitter, написавший в своем посте: «Побочный эффект, который я испытываю после коронавируса, — сильная потеря волос, и это для меня одна из самых страшных вещей». Другой ответил ему: «У некоторых шевелюра после болезни редеет очень быстро. Я и моя мама испытали это на себе, волосы как будто испарились». А один из владельцев салона красоты сообщил, что когда вернулся к работе, в течение двух недель разговаривал с клиентами, и все переболевшие жалуются на эту проблему, так что он подозревает, что это один из симптомов коронавируса.