Вылечившая тяжелое акне визажистка рассказала, какие ошибки в домашнем уходе за кожей допускают все

По мнению Эллы, находясь дома, большинство женщин использует меньше декоративной косметики, и это идеальное время для того, чтобы уделить время уходу за ней. Сейчас нет отговорок, чтобы пренебрегать рутиной. Очищение, тонирование, увлажнение, использование SPF – вот 4 кита, на которых зиждется грамотный уход. И если вы в утренней спешке пропускали какой-то из этих этапов, самое время исправить эту ошибку. Особенно важно это, если вы обладательница проблемной кожи. Когда вы освоите базу, постепенно можно добавить в рутину более сложные продукты, например, кислоты.

Эксперт пояснила, что увлажнение особенно важно для всех, кто долгое время вынужден находиться в доме, но еще важнее смягчить ее перед ним, но почему-то про этот этап забывают все. «Те, у кого сухая кожа, должны использовать больше увлажняющих средств, однако это не сработает, если кожа огрубела. Увлажняющий крем не смягчит ее, так как ороговевший слой буквально блокирует влагу и не пропускает ее», – заметила она, добавив, что в качестве этапа, предваряющего увлажнение, можно побрызгать лицо термальной или розовой водой, которая подходит для любого типа кожи и на 100% уменьшает покраснение и воспаление. После чего надо нанести сыворотку и только потом крем – его нужно не больше горошины.

Еще одной частой ошибкой эксперт считает пренебрежение солнцезащитными средствами, а ведь для проблемной кожи это непозволительно, так как может привести к обострению акне. «Это простой и дешевый способ отсрочить старость. Но он особенно важен для тех, кто использует косметику с активными ингредиентами, что делает кожу более чувствительной к UV-излучению. Однако почему-то средства с SPF люди используют только в отпуске, и это большая ошибка. Делать это нужно каждый день. Это ко всему прочему защитит кожу от внешних загрязнений», – добавила она.

Кроме того, при проблемах с кожей очень важно ее очищать. «Делайте это дважды, вы удивитесь, сколько грязи и остатков макияжа осталось на вашей коже после первого раза», – добавила Элла. А вот от использования салфеток для снятия макияжа визажист рекомендует отказаться – в них слишком много химии. Не рекомендует она и накладывать на лицо продукты питания в качестве масок – еде место на тарелке. Также девушка выступает против использования скрабов для лица, особенно для проблемной кожи, так как они сильно травмируют кожу и могут усилить воспаления.

Фото: facebook

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!