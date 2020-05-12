Вылечившая тяжелое акне визажистка рассказала, какие ошибки в домашнем уходе за кожей допускают все
Фото: facebook
Девушка призналась британскому онлайн-порталу Mirror, что акне у нее появилось во взрослом возрасте, и ей пришлось приложить немало усилий, чтобы его вылечить, потому она, как никто другой, знает, как легко ремиссия может смениться обострением. На качестве кожи может сказаться даже простое нахождение в четырех стенах из-за режима самоизоляции. Элла объясняет, если находиться в доме большую часть времени, неизбежно меняется диета (и не всегда в лучшую сторону), сбивается режим сна, появляется дефицит витамина D.
Визажистка объясняет: «Кожа – самый большой орган человеческого тела. Она связана с пищеварительной системой, кишечником. Алкоголь, рафинированный сахар, глютен, ультрапереработанные пищевые продукты могут вызвать воспаление в них, что неизбежно скажется на качестве кожи. Определенные продукты питания могут повысить уровень эстрогена или тестостерона, что вызовет дисбаланс в организме, и кожа вновь на него отреагирует. Я не призываю что-то исключать из рациона, но я выступаю за сбалансированное питание и за умеренность».
По мнению Эллы, находясь дома, большинство женщин использует меньше декоративной косметики, и это идеальное время для того, чтобы уделить время уходу за ней. Сейчас нет отговорок, чтобы пренебрегать рутиной. Очищение, тонирование, увлажнение, использование SPF – вот 4 кита, на которых зиждется грамотный уход. И если вы в утренней спешке пропускали какой-то из этих этапов, самое время исправить эту ошибку. Особенно важно это, если вы обладательница проблемной кожи. Когда вы освоите базу, постепенно можно добавить в рутину более сложные продукты, например, кислоты.
Эксперт пояснила, что увлажнение особенно важно для всех, кто долгое время вынужден находиться в доме, но еще важнее смягчить ее перед ним, но почему-то про этот этап забывают все. «Те, у кого сухая кожа, должны использовать больше увлажняющих средств, однако это не сработает, если кожа огрубела. Увлажняющий крем не смягчит ее, так как ороговевший слой буквально блокирует влагу и не пропускает ее», – заметила она, добавив, что в качестве этапа, предваряющего увлажнение, можно побрызгать лицо термальной или розовой водой, которая подходит для любого типа кожи и на 100% уменьшает покраснение и воспаление. После чего надо нанести сыворотку и только потом крем – его нужно не больше горошины.
Еще одной частой ошибкой эксперт считает пренебрежение солнцезащитными средствами, а ведь для проблемной кожи это непозволительно, так как может привести к обострению акне. «Это простой и дешевый способ отсрочить старость. Но он особенно важен для тех, кто использует косметику с активными ингредиентами, что делает кожу более чувствительной к UV-излучению. Однако почему-то средства с SPF люди используют только в отпуске, и это большая ошибка. Делать это нужно каждый день. Это ко всему прочему защитит кожу от внешних загрязнений», – добавила она.
Кроме того, при проблемах с кожей очень важно ее очищать. «Делайте это дважды, вы удивитесь, сколько грязи и остатков макияжа осталось на вашей коже после первого раза», – добавила Элла. А вот от использования салфеток для снятия макияжа визажист рекомендует отказаться – в них слишком много химии. Не рекомендует она и накладывать на лицо продукты питания в качестве масок – еде место на тарелке. Также девушка выступает против использования скрабов для лица, особенно для проблемной кожи, так как они сильно травмируют кожу и могут усилить воспаления.
Фото: facebook
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