«Выгоняем блины»: Татьяна Навка показала, как быстро сбрасывает лишний вес

Татьяна Навка обладает великолепной фигурой, даже разменяв пятый десяток. Ею спортсменка обязана практически ежедневным занятиям йогой. Поэтому, немного набрав вес после обильных застолий на Масленицу, Татьяна решила прибегнуть к проверенным способам привести тело в норму.
«Выгоняем блины) Делу время — потехе час, как говорится», — так подписала фото с занятия йогой Навка. На снимке она сидит в одной из сложнейших асан, демонстрируя прекрасную растяжку (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
«Супер! Танечка!) Только ЕДИНИЦЫ выгоняют свои блины. Остальные их хранят на боках до « майских»...)», «Ох, сколько же мне надо ходить на йогу и стретчинг, чтобы так растянуться. Зато красивый пример перед глазами и мотивация!», «Восхищаюсь вами, я же ела, ела и ничего не наела», «Какая гибкость у Вас», «Великая Труженница!!! Бравооо!!!», «Татьяна, вы супер-женщина!!! Я уже начинаю «завидовать» вашей работоспособности, смотришь на вас и каждый раз понимаешь, что совершенству нет предела», — восхищены интернет-пользователи.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram