«Выгоняем блины»: Татьяна Навка показала, как быстро сбрасывает лишний вес

Татьяна Навка обладает великолепной фигурой, даже разменяв пятый десяток. Ею спортсменка обязана практически ежедневным занятиям йогой. Поэтому, немного набрав вес после обильных застолий на Масленицу, Татьяна решила прибегнуть к проверенным способам привести тело в норму.

«Выгоняем блины) Делу время — потехе час, как говорится», — так подписала фото с занятия йогой Навка. На снимке она сидит в одной из сложнейших асан, демонстрируя прекрасную растяжку (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).