Выглядящая моложе своих лет 49-летняя красотка рассказала, как борется со старением
Фото: Instagram ginastewartofficial
Впервые о Стюарт заговорили в 2018 году, когда она жестокой борьбе обошла на конкурсе красоты, устроенном журналом Maxim, своих соперниц, которые были вдвое моложе нее. После этого она начала активно развивать свой микроблог в социальной сети Instagram, куда без устали выкладывает пикантные снимки с акцентом на ее пышный бюст размера Е. Джина сказала британскому онлайн-порталу Daily Mail, что в Instagram ее часто называют «секси-бабушкой», потому что у нее действительно есть четверо взрослых детей и маленькая внучка. Между тем, до старости ей еще очень далеко. И все благодаря ее секретному антиэйдж-оружию – криотерапии.
Женщина в прямом смысле замораживает себя до -110 градусов по Цельсию в течение трехминутного сеанса. Криотерапия – процедура, очень популярная у знаменитостей. Во время нее все мышцы гиперохлаждаются при помощи «тумана» из жидкого азота, что снимает усталость, запускает процесс их восстановления, ускоряет заживление травм, а также улучшает общее состояние кожи и сжигает сотни калорий за час благодаря тому, что тело начинает усиленно тратить энергию в попытках согреться. В долгосрочной перспективе это улучшает обмен веществ.
По ее собственному признанию, Джина обожает пробовать новые косметологические процедуры для сохранения молодости, однако избегает одной из самых актуальных – инъекций ботокса, потому что боится игл. Вместо этого она придерживается строгого режима ухода за кожей с использованием своего «секретного оружия» – масла шиповника. Также она строго следит за тем, что ест: ее диета богата белком и в меню нет алкоголя и кофе. «Я люблю шоколад, потому ем его в умеренных количествах – нельзя же себе отказывать во всех пищевых удовольствиях», – говорит она.
Фото: Instagram ginastewartofficial
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