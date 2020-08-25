Выглядящая моложе своих лет 49-летняя красотка рассказала, как борется со старением

Женщина в прямом смысле замораживает себя до -110 градусов по Цельсию в течение трехминутного сеанса. Криотерапия – процедура, очень популярная у знаменитостей. Во время нее все мышцы гиперохлаждаются при помощи «тумана» из жидкого азота, что снимает усталость, запускает процесс их восстановления, ускоряет заживление травм, а также улучшает общее состояние кожи и сжигает сотни калорий за час благодаря тому, что тело начинает усиленно тратить энергию в попытках согреться. В долгосрочной перспективе это улучшает обмен веществ.

По ее собственному признанию, Джина обожает пробовать новые косметологические процедуры для сохранения молодости, однако избегает одной из самых актуальных – инъекций ботокса, потому что боится игл. Вместо этого она придерживается строгого режима ухода за кожей с использованием своего «секретного оружия» – масла шиповника. Также она строго следит за тем, что ест: ее диета богата белком и в меню нет алкоголя и кофе. «Я люблю шоколад, потому ем его в умеренных количествах – нельзя же себе отказывать во всех пищевых удовольствиях», – говорит она.

Фото: Instagram ginastewartofficial

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