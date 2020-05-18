«Выглядите такой отдохнувшей»: помолодевшая за время изоляции Вера Брежнева восхитила поклонников
Фото: Instagram
Вера Брежнева очень активно ведет свой микроблог в социальной сети Instagram – и самоизоляция этому не помеха. На своей странице певица делится тем, что ее волнует больше всего – творчеством, бизнес-проектами, мыслями о жизни и краткими сводками семейной жизни. Последнее фото, выложенное артисткой, сильно взволновало ее преданных поклонников. На нем Вера позирует, сидя на подоконнике и завернувшись в боа из нежно-розовых перьев. Белокурые волосы небрежно собраны на макушке, на лице легкий мейк в любимых певицей нюдовых тонах, взгляд романтично устремлен вдаль.
«В предвкушении лета… И начнется оно ооооочень музыкально! Так уже хочется собраться, зазвучать... Я верю, что скоро все наладится и нас ждёт весёлая вечериночка», – написала Брежнева в своей публикации.
Однако поклонников сильно впечатлил ракурс, который выбрала певица для фотосъемки. Как правило, и знаменитости, и простые люди стараются избегать съемки снизу, так как она не красит черты лица и чаще всего подчеркивает недостатки. Но Брежневой, судя по всему, скрывать нечего: ее кожа выглядит идеально гладкой, без морщинок и неровностей, а овал лица – поистине безупречным. В свои 38 лет Вера может похвастаться внешностью 25-летней девчонки. И поклонников певицы это очень впечатлило, они сошлись во мнении, что их любимице изоляция пошла на пользу, так как ей удалось как следует отдохнуть, о чем они и сообщили ей в комментариях: «Прекрасная Верочка!», «Уникальная красотка!», «С каждым днем все моложе», «Прям ангелочек волшебный», «Ни одной морщинки!», «Вы выглядите такой юной и свежей», «Изоляция пошла вам на пользу – выглядите такой отдохнувшей».
Фото: Instagram
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