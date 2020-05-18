«Выглядите такой отдохнувшей»: помолодевшая за время изоляции Вера Брежнева восхитила поклонников

Однако поклонников сильно впечатлил ракурс, который выбрала певица для фотосъемки. Как правило, и знаменитости, и простые люди стараются избегать съемки снизу, так как она не красит черты лица и чаще всего подчеркивает недостатки. Но Брежневой, судя по всему, скрывать нечего: ее кожа выглядит идеально гладкой, без морщинок и неровностей, а овал лица – поистине безупречным. В свои 38 лет Вера может похвастаться внешностью 25-летней девчонки. И поклонников певицы это очень впечатлило, они сошлись во мнении, что их любимице изоляция пошла на пользу, так как ей удалось как следует отдохнуть, о чем они и сообщили ей в комментариях: «Прекрасная Верочка!», «Уникальная красотка!», «С каждым днем все моложе», «Прям ангелочек волшебный», «Ни одной морщинки!», «Вы выглядите такой юной и свежей», «Изоляция пошла вам на пользу – выглядите такой отдохнувшей».