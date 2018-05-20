«Выглядишь старше мамы»: интернет-тролли жестко раскритиковали новое селфи 17-летней Сони Киперман

Детям знаменитостей часто приходится нелегко во время интернет-серфинга: им то и дело пишут неприятные комментарии — мол, неидеально выглядят или слишком избалованы. Вот и дочери Веры Брежневой досталось: юная Соня Киперман обнаружила в своем микроблоге множество злых отзывов под свежими снимками.

«Будто старше Веры», «Не самое удачное фото», «Не позорься, Соня, лучше вообще не выставляй селфи», — написали фолловеры девушки. В итоге Соня решила удалить этот снимок и вместо него опубликовала другой, который уже не вызвал такой неприязни у подписчиков.