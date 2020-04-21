«Вы – свет во тьме этого мира»: популярная блогер поделилась честным фото, на котором показала целлюлит
Фото: Instagram
В своем микроблоге в социальной сети Instagram 22-летняя красотка не стесняется демонстрировать несовершенства собственного тела. На сей раз она намеренно поделилась с подписчиками честным снимком без грамма ретуши, на котором позирует спиной к камере в крохотном бикини на фоне бассейна. Ариэлла намеренно не стала скрывать при помощи фотошопа ни целлюлит на бедрах и ягодицах, ни килограммы, которые кому-то могут показаться лишними, ни несовершенства фигуры. «Просто напоминаю вам, о том, что вы все прекрасны в любом теле. Любите себя такими, какие вы есть, ведь вы созданы и сформированы в утробе матери и не похожи ни на кого. Вы свет во тьме этого мира. Вы особенные и залуживаете всего и даже больше», – написала она в своем посте.
Подписчики активно поддержали своего любимого блогера лайками и восторженными комментариями, похвалив ее за смелость и поддержку бодипозитива. «Вы прекрасны!», «Вау! Вау! Вау! Спасибо за то, что помогаешь мне полюбить себя еще больше», «Смотрю на тебя, будто вижу себя! Спасибо», «Вау, ты такая горячая и настоящая, не похожая на других», «Удивительная! У вас такое красивое тело, так здорово видеть фотографии, которые вы публикуете. Потрясающая женщина!» – это лишь немногие из благодарных сообщений поклонников Ариэллы.
Фото: Instagram
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